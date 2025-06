/A Wicked 2. része lesz a musicalek Keresztapa kettője? Megérkezett a lélegzetelállító előzetes

Több, mint 750 millió dollárt és 2 Oscar-díjat is bezsebelt 2024 legvarázslatosabb története. Az Óz, a nagy varázsló előtörténeteként ismert Wicked című musicalt több, mint 20 éve játsszák a világ színházai hatalmas sikerrel és tavaly a mozikban is kasszát robbantott. Most megérkezett a grandiózusnak ígérkező finálé, amiben a "gonosz" Nyugati Boszorkányt alakító Cynthia Erivo és Glinda, vagyis Ariana Grande újabb veszélyekkel néz szembe, miközben Mumpicföldjére egy ház zuhan, benne egy Dorothy nevű kislánnyal. A trailer alapján nem kizárt, hogy a Wicked: 2. rész lesz a musicalek Keresztapa 2-je, ami még az elődjénél is nagyobbat fog tarolni a mozikban és díjátadókon.

A Wicked: 2. rész még sötétebb történet ígér (Fotó: Universal)

A Wicked 2 még látványosabb lesz

A Jon M. Chu rendezésében készült duplafilm második felében sem spóroltak a látvánnyal, azonban már az előzetes alapján is látható, hogy ez egy sokkal drámaibb és szívfacsaróbb rész lesz, mint az előző. Miután Elfaba, a zöld boszorkány lebuktatta Ózt, bujdokolni kényszerül, ugyanis egész Smaragdváros őt keresi. Mindeközben Glindára kellemetlen feladat vár, miszerint legyen az arca és reménye Óz földjének, miközben tisztában van a barátjáról terjesztett hazugságokról. Mindeközben készül a házasságra is a léha herceg, Fiyero-val, ám az új kalandok, egy rejtélyes vihar és egy kislány, egy madárijesztő, egy bádogember és egy gyáva oroszlán igencsak megkavarja a sárga köves úton élők életét. Igen, a két boszorkány története a fináléban egy ponton szorosan kötődni fog a legendás Óz, a nagy varázsló történetéhez.

Cynthia Erivo és Ariana Grande is visszatér (Fotó: Universal)

A szintén gigászi, 150 milliós film látványa elsőrangú, miközben felcsendülnek már az előzetesben is a jól ismert dalok, ám mint kiderült, két új szerzemény is készült a filmes változathoz. A mostanában fekete Jézusként feltűnő Erivo és a Grande mellett a durván alulfizetett Jonathan Bailey, az Oscar-díjas Michelle Yeoh és Jeff Goldblum is visszatér a felnőtt mesében.