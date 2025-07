Halál, robotok és izzasztó krimi – Bedurran a Netflix és a SkyShowtime is

A nyári streamingbemutatók továbbra is dübörögnek. A Netflix, a SkyShowtime, az HBO Max, a Disney+ és további kedvenc szolgáltatóink új bemutatókkal, valamint régi kedvencekkel is várnak minket a hétvégén.

Eric Bana a Netflix új sorozatában tér vissza (Fotó: YouTube)

Netflix: Érkezik a nyár krimisorozata

A Netflix legújabb minisorozatában a Yosemite Nemzeti Park hatalmas erdőségeiben találnak egy női holttestet a helyi hatóságok. A gyilkosságok miatt egy komplexebb bűnügyet kell fertárni, és egy szövetségi nyomozót is be kell vonni a rejtélyes esetbe. A vadonnak és a benne élőknek azonban megvannak a saját szabályai, ami egy feszült és csavaros krimivel várja a nézőket. A főszerepeben a Trója rég nem látott ausztrál szívtprója Eric Bana látható, a legutóbb Annette Bening mellett senyvedő férjként is remeklő Sam Neill és a Kis tüzek mindenüttben hatalmasat alakító Rosmary DeWitt mellett – írja az Origo.

A Transformers-filmeket is érdemes megnézni (Fotó: YouTube)

A kedvenc autórobotjaink, amikkel generációk játszottak, 2007-ben a mozikba is berobbant. A látványos akciók mellett a leginkább a tinédzserek hormonszintjét is megdobta a sorozat, köszönhetően Megan Fox idomainak... és persze alakításának is. Az elképesztő látvány és izgalmas kalandok kifejezetten kellemes családi szórakozást ígérnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Transformers-széria további öt mozifilmet és egy animációs egész estés filmet is magába foglal, és Fox mellett olyan világsztárok vettek ezekben az alkotásokban részt, mint a legendás Anthony Hopkins, a balhés Shia Labeouf, Mark Walhberg, maga a skandináv istenség Thor, azaz Chris Hemsworth, vagy a mostanában dinók elől szaladgáló Scarlett Johansson. A Transformers-filmek a Disney+ kínálatában érhetők el.

A halált nehéz kicselezni, azonban ebben a horrorszériában egy-egy maréknyi tininek sikerül, legalábbis egy időre. Az idén 25 éves első rész alaphelyzete szerint egy iskolás fiúnak látomása lesz: eszerint ő és az osztálytársai meghalnak egy repülőgépszerencsétlenségben. Néhányan leszállnak a gépről, ami nem sokkal később lezuhan. Azonban a Halál nagyon nem szereti, ha kiszúrnak vele, ezért különböző cseles módokon próbálja a fiatalok végzetét beteljesíteni, vagyis megölni őket. A széria részről részre véresebb és – már-már a Darwin-díjat súroló – perverz halálnemek várnak a fiatal szereplőkre. A széria legújabb darabja a Végső állomás: Vérvonalak jelenleg is látható a magyar mozikban. A sikerfilm eddig közel 300 millió dollárt szedett össze a mozikban világszerte. A sorozat első öt darabját az HBO MAX kínálatában érhetjük el.