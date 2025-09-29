Hiába a fény és a pompa, magányosan halt meg Hollywood magyar csillaga: 15 éve vesztettük el Tony Curtist, a mátészalkai szívtiprót

2010 szeptember 29-én távozott a magyar származású hollywoodi csillagok egyik legfényesebbike, Tony Curtis. A színész családja Mátészalkától egészen New York-ig vándorolt, Tony már itt látta meg a napvilágot.
A második világháborút egy tengeralattjáró fedélzetén vészelte át, onnan pedig egyenesen Los Angeles-be, azon belül is Hollywoodba vezetett az első útja. A Universal Stúdiónál kapott szerződést. Karrierje kezdetén csupa kosztümös filmben szerepelt, például a The Prince Who Was A Thief, és a Falworth fekete pajzsa. Az áttörés 1956-ban érkezett el a Trapéz című mozival, melyben nem kisebb színésznő volt a partnere, mint Gina Lollobrigida. A szakma ebben a szerepben figyelt fel rá. Három évvel később a Megbilincseltek című drámában nyújtott alakításáért már Oscar-díjra jelölték.
Ugyanebben az évben készült el az a film, ami miatt a mai napig mindenki ismeri a nevét. A Van, aki forrón szereti című alkotással örökre beírta magát a filmtörténelembe. A történet azóta is töretlen népszerűségnek örvend, hazánkban számos színház is műsorra tűzte már. Tony Curtis és Jack Lemmon mellett Hollywood tragikus sorsú szőkesége, Marilyn Monroe is játszott a filmben, akivel a színésznek futó afférja is volt.
Még ma is szerelmes vagyok Marilyn Monroe-ba, egész életemben így éreztem.
A színész nemcsak a filmszakmában, hanem a nők körében is rendkívül sikeres volt. A fent említett Marilyn Monroe-val a Van, aki forrón szereti forgatásán folytatott futó viszonyt, de a sajtó szinte folyamatosan hangos volt különféle nőügyeitől. Tony Curtis 6 házasságából 6 gyermeke született. Közülük többen is a híres papa nyomdokaiba lépve a színészi pályát választották. Valódi hírnévre Tony Curtis és Janet Leigh lánya, Jamie Lee Curtis tett szert. A sikolykirálynő, aki most éppen a Már megint nem férek a bőrödbe című filmje kapcsán élvezi a reflektorfényt, nemrég egy nyilatkozatában keményen beszólt a filmszakmának. Híres szülei kapcsán felelevenítette, milyen méltatlanul bánt el velük Hollywood, miután az öregedés jelei mutatkoztak már rajtuk. Ő maga pedig leszögezte, hogy inkább előbb visszavonul, minthogy ő is szülei sorsára jusson.
Az idei évben Tony Curtis születésének 100. évfordulója van, amiről itthon is méltóképpen megemlékezünk. Jamie Lee Curtis-nek nagyon fontosak magyar gyökerei, több alkalommal járt nálunk, sőt, ellátogatott Mátészalkára is, ahonnan nagyszülei származnak. Tony Curtis is járt Magyaroszágon, 1996-ban részt vett a Magyar Filmesek Első Világtalálkozóján.
Bár élete maga volt a ragyogás és a pompa, halálában magára maradt a magyarok hollywoodi csillaga. Tony Curtis élete utolsó időszakában hosszú ideig küszködött tüdőgyulladással, szervezete pedig nagyon legyengült. Tolószékbe kényszerült, amit rendkívül nehezen viselt. Igaz, legendás, pikírt humora ebben a helyzetben sem hagyta el. Végül el kellett fogadnia a tényt, amikor orvosai közölték vele: hamarosan búcsúznia kell.
Tony Curtis végül 85 évesen, nevadai otthonában hunyt el, szívroham végzett vele. Halálos ágyánál felesége, Jill volt mellette. A nőfaló színésznek utolsó pillanataiban állítólag az fájt a legjobban, hogy lánya, Jamie Lee Curtis sosem bocsátott meg neki, amiért más nőkért elhagyta az édesanyját. Így sosem tudták rendezni viharos kapcsolatukat.
