Szexuális aberrációja miatt kitaszította Hollywood a világhírű magyar humoristát: szakemberhez fordult segítségért

Viccet csinálni bármiből lehet — egyesek szerint kell is! Louis CK bejárta a ranglétrát a bohóckodó stand up vicceskedésétől egész addig, hogy egy arénát képes volt egyedül megtölteni. Életében voltak sikerek, drámák, botrányok — mindez szívében magyarként.
Louis Alfred Székely 1967. szeptember 12-én született. Apai ágról örökölte a magyarságot, ugyanis nagyapja Géza Székely Schweiger magyar zsidóként emigrált Mexikóba. Gyerekként első éveit is itt töltötte, így az első nyelv amit megtanult, a spanyol volt, csak később költöztek az Egyesült Államokba a családjával. A humor világa már korai éveiben is érdekelte őt: Bill Cosby, Richard Pryor és George Carlin mind hatalmas inspiráció voltak számára.
Olyannyira benne volt, hogy 1985-ben kipróbálta magát egy bostoni stand up-esten. Nos, a források szerint ez egy nagy égés volt számára, ahol 5 perces időlimitből végül csak két percig bírta a színpadon... de ez nem vette el a kedvét! Az évek során többször is gyakorolta az előadást, sőt közben David Letterman, Conan O’Brien és Chris Rock műsoraiban is közreműködött íróként. A lentebbi videóban már egész kiforrott stílusát mutathatta meg a közönségnek — bár tegyük hozzá, több volt benne a bohóckodás, mint a szellemes megnyilvánulás.
A kilencvenes években már New Yorkban próbált szerencsét. Önálló projektként kísérletezett filmezéssel, például 1996-ban Tomorrow Night című független filmjével, amit saját pénzből készített. Bár ezek a munkák akkor még nem hoztak áttörő sikert, megalapozták későbbi karrierjét. A The Chris Rock Show írójaként 1999-ben Emmy-díjat nyert, és ekkorra a szakma már egyre inkább felfigyelt a sajátos, nyers és őszinte humorára, amely később meghatározta egész pályáját.
A kétezres évektől már aktív, önmagáért kedvelt humoristáról beszélünk, aki két saját sorozattal is büszkélkedett, stand up előadásain pedig arénákat töltött meg. A humora jóval önreflexívebb, mint a legtöbbeknek ebben a szcénában, a legnagyobb hibáiról, bizarr világlátásáról és kudarcairól készít olyan anyagokat, hogy azon hasunkat fogva röhögünk hosszú percekig. Ő az, aki nyíltan kimondja szélsőséges elképzeléseit, és még utólag se bánja meg őket. Ugyanakkor a furasága nem volt mindenki számára kedves, sőt...
A humorista zűrös ügyei évekig amolyan nyílt titokként keringtek a médiában. Több helyről is arról lehetett értesülni, hogy nők előtt végzett önkielégítést, némely bevallás szerint az engedélyükkel, mások szerint engedély nélkül. Olyan eset is előfordult, hogy a másik fél a telefon túloldalán volt, miközben Louie arra kérte, hogy meséljen a szexuális fantáziáiról. Ezeket a vádakat Louis CK rendre elutasította, vitát nem ismerve küldte el az újságírókat, akik ezzel jöttek neki.
2017-ben a popkultúra számos szereplőjéről előkerültek nők ellen elkövetett szexuális vádak, melynek a humorista is célkeresztjébe került. Futótűzként terjedt a botrány, a Netflix és az HBO pedig kihátrált a humorista mögül. Korábbi kollégái, egyebek közt Sarah Silverman, Kathy Griffin és Alyssa Milano mind élesen kritizálták őt.
Ezen a ponton pedig kár lett volna tagadnia. Egy hosszabb nyilatkozatban reagált a felé irányuló kritikákra, melyeket igaznak ítélt, hozzátéve hogy ez mind régen történt és azóta másképp gondolja:
Ezek a történetek igazak. Akkoriban azt mondtam magamnak, hogy amit tettem az helyes, mert senkinek nem mutattam meg a farkam anélkül, hogy megkérdeztem volna, amely szintén igaz. Később azonban tanultam, igaz már túl későn, hogy ha hatalmad van egy másik ember felett, erre rákérdezni nem egy kérdés — számukra ez egy problémás helyzet.
Viszonylag hamar, már 2018-ban visszatért a reflektorfénybe. Azóta aktívan folytatja stand up karrierjét, sőt kétszer még Magyarországon is fellépett, kapcsolódva magyar gyökereihez. A meghurcolás miatt viszont valószínűleg már soha nem lesz annyira népszerű, mint előtte, de belül ugyanaz a jó humorú, közvetlen fickó maradt, mint annak idején.
Jelenleg, miközben szakmai segítséggel igyekszik enyhíteni a szexualitáshoz kapcsolódó nehézségein, az életrajzi könyvén is dolgozik. Ebben várhatóan kegyetlen őszinteséggel ír majd saját tapasztalatairól akár az ügy kapcsán, akár kalandokkal teli életéről.
