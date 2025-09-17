Jessie Buckley: Az ír csillag, aki Minnellit is túlszárnyalta

Nem egy tipikus szépség, merész szerepeket vállal, de az is biztos: aki egyszer látta, nem felejti az arcát. Jessie Buckley az utóbbi években Hollywood egyik „lassú víz, partot mos” típusú sztárja lett – olvasható az Origo írásában. Egyre jobb filmekben kapott szerepet, már Oscar-jelölése is van a 36 éves színésznőnek, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) legújabb filmjével letarolta a közönséget. A CineFesten mellényúló Paul Mescal és a színésznő főszereplésével készült Hamnet című film nem csak a közönségdíjat vitte el, hanem azonnal a legfőbb Oscar-esélyesnek kiáltotta ki az ír színésznőt.

Eljött Jessie Buckley ideje! (Fotó: Matt Crossick/Matt Crossick)

Érdekességek Jessie Buckleyról

Az Origo értesülései szerint a színésznőt egy tehetségkutatóban fedezték fel. A BBC I'd Do Anything című műsorába 19 évesen jelentkezett és második helyezést ért el.

című műsorába 19 évesen jelentkezett és második helyezést ért el. A The Royal Academy of Dramatic Art -ot 2013-ban végezte el, de nyáron már A vihar című Shakespeare-drámában játszotta Miranda szerepét.

-ot 2013-ban végezte el, de nyáron már A vihar című Shakespeare-drámában játszotta Miranda szerepét. Londonba költözése után depressziós lett, sokszor szorongott. A színésznő nem félt segítséget kérni.

Igazi művészcsaládba született: az édesanyja operaénekes és hangképzés tanár, míg az édesapja költő.

Igazi zenei multitalentum: kiváló énekhangja van, emellett zongorázik, klarinétozik és hárfán is tud játszani.

Az egyik legmeghatározóbb republikánus ír politikusnő, Madge Clifford dédunokája.

dédunokája. Egy atomkatasztrófa hozta meg neki a hírnevet, ugyanis a nagyközönség először a Csernobil című sorozatban láthatta fontosabb szerepben az HBO Max-on.

A Hamnet főszerepe sokak szerint Oscart hoz Buckley-nak (Fotó: Focus Features/Entertainment Pictures)

Nem akárkivel randizott

Sokáig randizott James Norton színésszel.

színésszel. 2023-ban ment hozzá a férjéhez, akiről annyit tudunk, hogy civil, Freddie-nek hívják, és mentálhigiéniás szakemberként dolgozik.

Legközelebb Maggie Gyllenhaal A menyasszony című filmjében láthatjuk jövő márciusban a Hamnet mellett, ami egy harmincas években játszódó Frankenstein történet lesz Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz és Annette Benning főszereplésével.

Jessie Buckley 5+1 legjobb szerepe eddig

Az Origo rámutat arra, hogy a Befejezésen gondolkodom című szürreális Netflix filmben világsztárok mellett bizonyított. A Csernobil után még feltűnt a Renée Zellweger második Oscarját meghozó Judy című filmben, és utána jött a teljesen elborult ötleteiről híres Charlie Kaufman szürreális filmje a Netflixen. Buckley egy névtelen nőt alakít a történetben, akit az Emma Stone mellett hatalmasat alakító Jesse Plemons haza akar vinni bemutatni a szüleinek. Itt azonban egyre furcsább dolgok történnek, sőt, mi nézők is arra leszünk figyelmesek, hogy az álom és a valóság nagyon összecsúszik ebben a csavaros thrillerben. A filmben még Toni Collette és David Thewlis láthatók.