Jessie Buckley: Az ír csillag, aki Minnellit is túlszárnyalta

Nem egy tipikus szépség, merész szerepeket vállal, de az is biztos: aki egyszer látta, nem felejti az arcát. Jessie Buckley az utóbbi években Hollywood egyik „lassú víz, partot mos” típusú sztárja lett – olvasható az Origo írásában. Egyre jobb filmekben kapott szerepet, már Oscar-jelölése is van a 36 éves színésznőnek, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) legújabb filmjével letarolta a közönséget. A CineFesten mellényúló Paul Mescal és a színésznő főszereplésével készült Hamnet című film nem csak a közönségdíjat vitte el, hanem azonnal a legfőbb Oscar-esélyesnek kiáltotta ki az ír színésznőt.
Az Origo rámutat arra, hogy a Befejezésen gondolkodom című szürreális Netflix filmben világsztárok mellett bizonyított. A Csernobil után még feltűnt a Renée Zellweger második Oscarját meghozó Judy című filmben, és utána jött a teljesen elborult ötleteiről híres Charlie Kaufman szürreális filmje a Netflixen. Buckley egy névtelen nőt alakít a történetben, akit az Emma Stone mellett hatalmasat alakító Jesse Plemons haza akar vinni bemutatni a szüleinek. Itt azonban egyre furcsább dolgok történnek, sőt, mi nézők is arra leszünk figyelmesek, hogy az álom és a valóság nagyon összecsúszik ebben a csavaros thrillerben. A filmben még Toni Collette és David Thewlis láthatók.
2021-ben hozta össze a sors Hollywood két legnagyobb formátumú női alkotójával a színésznőt. Az Oscar-díjas Olivia Colman producerként és főszereplőként, Maggie Gyllenhaal pedig rendező-íróként szállt be a Netflixen látható, Az elveszett lány című könyv adaptációjába. A népszerű olasz írónő, Elena Ferrante művéből készült film egy angoltanárnőről szól, aki egy nyaraláson kénytelen a fiatalkori döntéseivel és az anyaság nehézségeivel szembesülni. Lena fiatal verzióját Buckley alakította. Mind a három sztár Oscar-jelölést kapott a filmért: Colman főszereplőként, Buckley mellékszereplőként, Gyllenhaal pedig forgatókönyvíróként – írta meg az Origo.
Jessie Buckley első igazi főszerepe, amit az Ex-machina rendezője, Alex Garland készített. Egy fiatal nő egy magányos kiruccanásra adja a fejét, miután a férje elhunyt. A még mindig gyászoló asszony azonban egy horrorisztikus, a valóság és a fantázia határán egyensúlyozó, életveszélyes kalandba keveredik egy rejtélyes férfinak köszönhetően.
2022 legsokkolóbb filmje, ami nem csak Sarah Polley-t emelte a legizgalmasabb hollywoodi rendezők közé, de Buckley is sokkoló alakítást nyújt Rooney Mara, Claire Foy és a legendás Francis McDormand társaságában. A valós történet alapján készült filmben egy távoli, eldugott mennonita településen lányok és asszonyok százaival esett meg, hogy reggel kábán, fájó testrészekkel, zúzódásokkal borítva, vérezve ébredtek, miután éjszaka megtámadták őket. Miután egyre többeknek gyanús a férfiak viselkedése, összeülnek a pajtában egy írástudó, segítőkész férfival, és megtervezik a szökésüket.
Olivia Colman annyira imádta a közös munkát, hogy ennek a keserédes angol komédiának a másik főszerepét a színésznőnek adta. Az 1920-as években egy csendes angol faluban valaki trágár levelekkel bombázza a szomszédokat. A mélyen vallásos vénkisasszony Colman szomszédja, a férjezetlen, nagyszájú, fekete férfival háló és zabigyerekét nevelő fiatal nőre gyanakszik. A rendőrség nem csinál semmit, így a helyi asszonyokra hárul a feladat, hogy kiderítsék, ki írja a mocskos kis leveleket.
A lap beszámolója megemlíti, hogy a színésznő A Sakál napja sztárja, Eddie Redmayne mellett játszotta a West End-en a Kabaré című musical női főszerepét. Az 1972-es legendás műben Sally-ként Liza Minnelli hódította meg a világot. Buckley kiváló énekhangja mellett lehengerlő alakítást nyújtott a Konferansziét életre keltő Redmayne mellett, többek között az angol színház Oscart, az Olivier Awardot is megkapta az alakításáért.
