Robert Redford nélkül nem lenne Quentin Tarantino sem

Robert Redford nemcsak filmszerepeivel írta be magát Hollywood és Amerika történetébe. Az Ilyenek voltunk sztárja fontos ügyeket támogatott a kasszasikereiből befolyt gázsiból, és olyan hozzájárulásokkal szolgálta a filmszakmát, melyek hatása mai napig meghatározó.

Robert Redford létrehozta a filmszakma egyik legfontosabb intézményét (Fotó: ZUMA Press)

Robert Redford a filmszakma hőse

Robert Redford a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című filmjével került fel a térképre. A Sundance kölyök karaktere így karrierje egyik legfontosabb állomása volt, de nem csupán a film sikere miatt. Több interjúban is elmesélte a történetet, hogyan kapta meg a szerepet barátja, Paul Newman közbenjárásával. Eredetileg nem neki szánták Sundance szerepét, de ő ragaszkodott hozzá, mert sokkal inkább magáénak érezte a karaktert. Sorsa örökre összefonódott a westernhőssel, és a későbbiekben más területeken is inspirálta. A kasszasikerekből befolyt összeget Redford egy Utah-ban található kis síparadicsom megvásárlására fordította, ahol kialakította a Sundance Mountain Resort hotelt. Nem a nyereségvágy hajtotta. Egy olyan közeget álmodott meg, ahol a művészet és a természet harmóniában létezhet, a környezet inspirációul szolgálhat az odalátogató művészeknek. 1981-ben alapította a Sundance Intézetet, ami feltörekvő, stúdiórendszertől független fiatal alkotóknak szolgált kiindulási pontként. Robert Redford tulajdonképpen létrehozott egy filmes művésztelepet.

Robert Redford minden alkalommal jelen volt a Sundance Filmfesztiválon (Fotó: Paul Hawthorne)

Sundance nélkül nem lenne Quentin Tarantino

Az intézethez kapcsolódva rövidesen megszületett a Sundance Filmfesztivál is, ami a mai napig a független filmesek egyik legfontosabb megjelenési helye és olyan presztízsnek örvend, mint a Berlinálé vagy Cannes. Sundance olyan filmeseknek adott lehetőséget, akik mára nemcsak Hollywood, hanem az egész világ filmes piacán húzónévnek számítanak. Robert Redford aktivizmusa nélkül nem lenne Quentin Tarantino, Steven Soderbergh vagy a Grand Budapest Hotel rendezője, Wes Anderson sem. Akkoriban Redfordot már a nagyágyúk között tartották számon, így az, hogy ő volt a fesztivál arca, olyan sajtójelenlétet és kapcsolati rendszert biztosított ezeknek a feltörekvő alkotóknak, ami nélkül a szakma talán sosem ismerte volna fel a tehetségüket. A színész mindig mély alázattal kezelte a fesztivál intézményét. A nyitónapon minden alkalommal megjelent, azonban fontosnak tartotta, hogy ne vegye el a reflektorfényt azoktól, akiknek addig még nem jutott belőle. Ő maga is rendezett, az Átlagemberek című munkájáért Oscar-díjat is kapott, így tisztában volt vele, milyen nehéz érvényesülni a szakmában. Ahogy szerepei és rendezései, úgy Sundance is örökre őrizni fogja a hollywoodi aranykor legendájának emlékét.