A Peaky Blindersnek vége, itt az új durranás: családi dráma és több száz liter sör – Berobbant A Guinness család a Netflixen

Az elmúlt években a vörös streamingszolgáltató számos olyan sorozattal örvendeztette meg közönségét, melyekben a szövevényes szerelmi szálak és váratlan fordulatokkal teli történetvezetés mellett a meseszép ruhakölteményekre is legalább akkora szerep hárult. Elég csak A Korona, A Bridgerton család, A párduc vagy épp a magyarok kedvencéről, Sissiről szóló A császárné című szériákra gondolni. A Netflix pedig most húzott egy merészet, fogta ezt a habos-babos világot és bemocskolta a Peaky Blinders-ben, azaz a Birmingham bandájában fellelhető koszos, alvilági figurákkal. Ebből született meg A Guinness család, amely pár nappal premierjét követően rögtön a nézettségi lista élmezőnyében találta magát.

Pár nappal premierjét követően A Guinness család a legnézettebb sorozatok közé került a Netflixen

(Fotó: MDB)

Birmingham helyett ezúttal irány Dublin

A streamingóriás egyik legfrissebb sorozata egészen 1868-ig repíti vissza a közönséget, a frissen függetlenné váló Írország fővárosába, Dublinba. A 8 epizódból álló miniszéria, A Guinness család a sörgyáros família megpróbáltatásait mutatja be, a cselekmény pedig rögtön egy tragédiával rántja be a nézőket és tipor bele a lelkükbe kegyetlenül. A családfő halálánál az Anthony Boyle, Louis Partrudge, Emily Fairn és Fionn O’Shea által játszott gyermekeket már csak annak végrendelete sokkolja jobban. A markukat tartó utódok életét alaposan felkavarja édesapjuk végakarata, miközben mindegyikük a saját útjuk meglelésével van elfoglalva.

A Netflix-sorozatok élbolyában helyet foglaló A Guinness család szereposztása: Fionn O'Shea, Anthony Boyle, Louis Partridge és Emily Fairn

(Fotó: IMDB)

Érkezik A Guinness család 2. évada a Netflixre?

Noha mindössze néhány nap telt el azóta, hogy a széria landolt a Netflix platformján, a szomjas szájak rögtön benyakalták a barna sör módjára üdítő sorozatot, és egy emberként üvöltöttek az alkotóknak, valamint a streamingszolgáltatónak is: „Még egy kört mindenkinek!” A produkció kreátora, a balhés Paul Andersont felsorakoztató Birmingham bandáját is megalkotó Steven Knight úgy fogalmazott, hogy ugyan már zajlanak a folytatás előkészületei, de egyelőre még nem kaptak zöld lámpát a Jude Law-val is nagyot robbantó Netflixtől. Ám, amennyiben továbbra is tartja A Guinness család ezt a nézettségi tendenciát, vétek lenne a forgalmazó részéről, ha nem folytatnák a tévétörténeti cliffhangerrel véget érő első évadot.