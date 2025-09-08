15 évesen nagykorúsította magát, tragikus szerelmi élete mára csodás lett Hollywood legszebb színésznőjének

Dawson és a haverok, Túl a barátságon, A régi város, A Fabelman család, Szex mindhalálig. Michelle Williams karrierjét végigkísérik a nagyszerű szerepek és alakítások. De milyen érdekességeket rejt még a színésznő élete és pályája?
Az Egyesül Államok északi részén található vidékies Montana állam egy kisvárosában született és nőtt fel, a teljes, hivatalos neve Michelle Ingrid Williams. Az édesapja félig norvég származású, és anyai oldalról is az ükszülők között többen norvégok voltak. Ezen kívül német, brit, svéd, dán és svájci felmenői is akadnak.
Olyan környezetben nőtt fel, ahol a művészet és pláne a színészi szakma nem igazán számított megbecsültnek. Amikor elkezdődött ebben az irányban érdeklődni, az édesanyja például azt kérte tőle, hogy ne játsszon olyan alkotásban, amit a nagymamája nem nézne meg. Mivel ez a kérés kizárta körülbelül a szóba jöhető filmek és színdarabok 99%-át, Michelle Williams inkább úgy döntött, hogy inkább kilép az otthoni környezetből, és önálló életet kezd. 15 évesen hivatalosan is nagykorúsította magát, és elköltözött Montanából.
Az első filmszerepét az 1994-es Lassie-ben játszotta, majd a nagy áttörést a Dawson és a haverok című tinisorozat hozta meg számára, ami világszerte nagy sikerrel futott a tévében. A mozifilmes fronton pedig a Fruska Gate jelentette az első komolyabb szerepét (Kirsten Dunst oldalán), ami a Watergate-botrány tinédzserekre hangolt paródiáját adta elő.
A tiniszerepek után főként független filmekben aratott maradandót a 2000-es évek elején (Az állomásfőnök, Családom titkai, Lepattanó), majd a híres-hírhedt Túl a barátságon emelte fel őt a szakma és Hollywood élvonalába. Ang Lee cowboyos filmjében olyan feleséget játszott, akit a férje egy másik férfival csal meg, a szívszorító alakítása pedig számos díjat és Oscar-jelölést hozott számára.
A Túl a barátságon forgatásán szerettek egymásba a férjét játszó Heath Ledgerrel, akivel aztán a jegyességig is eljutottak, és született egy közös lányuk, Matilda. A kapcsolatuk már Ledger tragikus halála előtt véget ért nem sokkal 2007-ben. Szintén a cowboyos filmhez köthető, hogy Túl a barátságon baráti kapcsolata lett a másik főszereplő Jake Gyllenhaallal, aki Matilda keresztapja lett.
Michelle Williams 2018-ban ment férjhez a zenész Phil Elverumhoz. A házasság azonban alig egy évig tartott, és utóbb hibának nevezte a színésznő. 2020-ban viszont nagyon úgy tűnik, hogy megtalálta a boldogságot a színházi rendező Thomas Kail oldalán, az elmúlt öt évben három gyermeke született a házaspárnak.
Vitán felül ő a generációjának egyik legtehetségesebb színésznője Hollywoodban, amit az is jól mutat, hogy a korához képest már igencsak szép számú alkalommal, összesen ötször jelölték a legrangosabb filmes díjra (Túl a barátságon, Kék Valentin, Egy hét Marilynnel, A régi város, Fabelman család). A díjat viszont eddig egyszer sem ő vihette haza, de nagyon csodálkoznánk, ha idővel nem válna belőle Oscar-díjas színésznő.
Gyerekkora óta imád olvasni, a forgatásokra is magával visz egy-egy kötetet. Egy ideje pedig már nem csak olvassa, de gyűjti is a könyveket, különös tekintettel az igazi ritkaságokra. A kollekciójának egyik legértékesebb darabja A nagy Gatsby első kiadású példánya. Külön érdekesség, hogy a filmváltozat női főszerepéért is sokáig versenyben volt, de végül a rendező Baz Luhrmann inkább Carey Mulligan mellett döntött.
A kedvenc helye a házban a fürdőszoba, a kedvenc időtöltése pedig a zuhanyzás, és emiatt olyan dolgokra is képes, mint tusolás közben kávézni, fogat mosni, turmixot iszogatni. És természetesen olvasni!
A nagyvásznon utoljára 2022-ben láthattuk A Fabelman családban, azóta a gyerekei születése és egy tévésorozat vitte el minden idejét. A Szex mindhalálig című széria az idei évben került a nézők elé, ezután pedig Michelle Williams visszatér a mozikhoz. A már leforgott, bemutatóra váró A Place in Hell című produkcióban egy súlyos ügyfelekkel foglalkozó büntetőjogi cégben próbál érvényesülni, az előkészítés előtt álló Fever című életrajzi filmben pedig Peggy Lee énekesnőt alakítja majd.
