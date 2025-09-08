15 évesen nagykorúsította magát, tragikus szerelmi élete mára csodás lett Hollywood legszebb színésznőjének

Dawson és a haverok, Túl a barátságon, A régi város, A Fabelman család, Szex mindhalálig. Michelle Williams karrierjét végigkísérik a nagyszerű szerepek és alakítások. De milyen érdekességeket rejt még a színésznő élete és pályája?

Michelle Williams élete

Félig norvég Michelle Willams

Az Egyesül Államok északi részén található vidékies Montana állam egy kisvárosában született és nőtt fel, a teljes, hivatalos neve Michelle Ingrid Williams. Az édesapja félig norvég származású, és anyai oldalról is az ükszülők között többen norvégok voltak. Ezen kívül német, brit, svéd, dán és svájci felmenői is akadnak.

15 évesen nagykorúsította magát Michelle Willams

Olyan környezetben nőtt fel, ahol a művészet és pláne a színészi szakma nem igazán számított megbecsültnek. Amikor elkezdődött ebben az irányban érdeklődni, az édesanyja például azt kérte tőle, hogy ne játsszon olyan alkotásban, amit a nagymamája nem nézne meg. Mivel ez a kérés kizárta körülbelül a szóba jöhető filmek és színdarabok 99%-át, Michelle Williams inkább úgy döntött, hogy inkább kilép az otthoni környezetből, és önálló életet kezd. 15 évesen hivatalosan is nagykorúsította magát, és elköltözött Montanából.

A Dawson és a haverok hozta el neki a sikert a tévében Fotó: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency

Tiniszerepekkel vált ismertté

Az első filmszerepét az 1994-es Lassie-ben játszotta, majd a nagy áttörést a Dawson és a haverok című tinisorozat hozta meg számára, ami világszerte nagy sikerrel futott a tévében. A mozifilmes fronton pedig a Fruska Gate jelentette az első komolyabb szerepét (Kirsten Dunst oldalán), ami a Watergate-botrány tinédzserekre hangolt paródiáját adta elő.

Megcsalt feleségként jutott csúcsra Michelle Willams

A tiniszerepek után főként független filmekben aratott maradandót a 2000-es évek elején (Az állomásfőnök, Családom titkai, Lepattanó), majd a híres-hírhedt Túl a barátságon emelte fel őt a szakma és Hollywood élvonalába. Ang Lee cowboyos filmjében olyan feleséget játszott, akit a férje egy másik férfival csal meg, a szívszorító alakítása pedig számos díjat és Oscar-jelölést hozott számára.

Heath Ledgerrel évekig alkottak egy párt Fotó: Entertainment Pictures

Apát és keresztapát is nyert a híres filmjével

A Túl a barátságon forgatásán szerettek egymásba a férjét játszó Heath Ledgerrel, akivel aztán a jegyességig is eljutottak, és született egy közös lányuk, Matilda. A kapcsolatuk már Ledger tragikus halála előtt véget ért nem sokkal 2007-ben. Szintén a cowboyos filmhez köthető, hogy Túl a barátságon baráti kapcsolata lett a másik főszereplő Jake Gyllenhaallal, aki Matilda keresztapja lett.