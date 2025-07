Michael Douglas elköszönt rajongóitól: Íme, a Tőzsdecápák és az Összeomlás sztárjának legjobb szerepei

Közel hatvan éves pályafutásnak intett búcsút immár hivatalosan Michael Douglas. A Tőzsdecápák, az Elemi ösztön és az Összeomlás 80 éves sztárja a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon, a Száll a kakukk fészkére jubileumi vetítését követő sajtótájékoztatón erősítette meg egy újságírói kérdést követően, hogy az utolsó szerepe a 2022-ben forgatott A Hangya és a Darázs: Kvantumánia volt. A torokrákot is legyőző színészlegenda három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy ideje lenne többet pihenni, és átadni a családfenntartó szerepkört feleségének, Catherine Zeta-Jonesnak, akit hamarosan láthatunk majd a Netflix legjobban várt folytatásában, a Wednesday 2. évadában is. Azért a Michael Douglas-filmek szerelmeseinek nem kell elkeseredniük, a majd hat évtizeden át tartó karrier ugyanis még nem ért teljesen véget.

Michael Douglas felesége, Catherine Zeta-Jones lesz "a ház ura" a 80 éves színész visszavonulását követően (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE)

Amerikai elnökként köszön el a színészettől Michael Douglas

Mielőtt végleg búcsút intene a színészetnek, Michael Douglas még két projekthez adja a nevét. Először egy családi drámával int búcsút a nagy vászonnak: a Looking Through Water című családi drámában egy egymástól teljesen elidegenedő apa-fia páros egyik tagját fogja alakítani, akik megpróbálnak újra egymásra találni. A San Francisco utcáin című sorozat hőse emellett másik szerelmétől, a tévétől is méltóképpen szeretne elköszönni, így még egy miniszériára is rábólintott. A Reagan és Gorbacsov címre keresztelt hidegháborús műsorban az egykori amerikai elnök, Ronald Reagan bőrébe fog belebújni, hogy színésztársával, a korábbi szovjet vezetőt, Mihail Szergejevics Gorbacsovot alakító Christoph Waltz-cal az 1986-os reykjavíki csúcstalálkozó eseményeit meséli majd el. Ezzel a két szereplésével helyezi fel a pontot az i-re Douglas, aki ezt követően végleg eltűnik a hollywoodi naplementében.