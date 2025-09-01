Sokkoló látvány a Velencei Filmfesztiválon: teljesen eltorzult az arca a 92 éves Kim Novaknak

A világ legszebb nője volt, Alfred Hitchcock és a fél világ bele volt szerelmesedve, mára azonban felismerhetetlen lett. A 92 éves Kim Novak sajnálatos módon nem a méltó öregedést választotta, így számos félresikerült plasztikai műtétnek köszönhetően sokkoló, hogy néz ki mostanra a Szédülés című film sztárja.

A világ legszebb és legszexibb nője volt Kim Novak (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Kim Novak Velencében

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál idei egyik legnagyobb meglepetése, hogy az egyre ritkábban látható Kim Novak személyesen jelent meg a nagyszabású mustrán, ahol két magyar rendező is versenyben van az Arany oroszlánért. A Szédülés szőkeségének a zsűri az idei életműdíjat ítélte oda évtizedekig tartó munkásságáért. A 92 éves színésznő már jó ideje visszavonult a filmezéstől és ritkán jelenik meg nyilvánosan, ám az idei mustrát nem akarta kihagyni. A világ legszebb nője azonban napszemüvegben várta a fotósokat, de az arcán jól látható, hogy számos elhibázott plasztikai műtéten esett át az elmúlt évek során, ami miatt arca eltorzult. A világot először 2014-ben sokkolta a külsejével az akkor még 81 éves díva, amikor az Oscar-gálán díjátadóként jelent meg.

A 92 éves színésznő szinte felismerhetetlen Velencében (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage)

Kim Novak Szédülés

A színésznő 25 éves korában készítette el 1958-ban karrierje és a filmtörténelem egyik legmeghatározóbb krimijét. A Szédülés Alfred Hitchcock egyik leghíresebb darabja a Psycho mellett. A The Guardian-nek adott interjújában meglepő módon emlékezett vissza a rendező munkamódszereire és legendás partnerére, a néhai James Stewartra.

A forgatáson ritka kreatív szabadságra leltem. Azt imádtam Hitchcockban, hogy hagyta, hogy úgy alakítsd a karaktert, ahogyan jónak láttad. A bizonytalanabb rendezők te helyetted akarnak gondolkodni, helyetted játszani, ezért nincs mit kínálnod... Jimmyvel dolgozni a legnagyszerűbb dolog volt, ami történhetett velem. Ő egy "reactor" (az actor vagyis színész szóból egy szójáték arra, hogy nem játszott, hanem átélte a szituációt - a szerk.) volt, nem színész, pont mint én. Összekapcsolódtunk pillanatok alatt

– mesélte a színésznő.

Évekkel ezelőtt torzult el az arca a plasztikai műtétektől (Fotó: Steph / Lionel / FDC13 / Visual Press Agency)

Kim Novak titka

A színésznő boldogan emlékszik vissza a karrierje legfontosabb állomásaira és hosszú életére, dacára annak, hogy tinilányként súlyos traumán esett át, csoportosan erőszakolták meg őt.

Kora tinédzserkoromban történt, több fiú erőszakolt meg egy idegen autójának a hátsó ülésén. Soha nem beszéltem a szüleimnek arról, hogy más gyerekek zaklattak, nemhogy magáról a nemi erőszakról

– mesélte évekkel korábban szintén a The Guardiannek.