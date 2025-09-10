Emlékszel a Herkules-sorozatra? Így néz ki most a magyarok kedvenc hőse, a 66 évesen Kevin Sorbo!

A kilencvenes-kétezres években sok tinifiú szeretett volna Herkules lenni, míg a harciasabb lányok Xéna bőrébe bújtak volna legszívesebben. Zeusz félig ember fiát Kevin Sorbo alakította 1995 és 1999 között, 111 epizódon keresztül. Az idén 67 éves színész azóta sem ért el hasonló sikereket, pedig aktívabb, mint valaha. Mutatjuk, mit csinál a színész manapság, illetve milyen jól tartja magát közel a hetvenhez

Kevin Sorbo 66 évesen is jó formában van (Fotó: Mark Reinstein)

Kevin Sorbo majdnem belehalt a Herkules forgatásában

A sikerszéria forgatása 1994-ben kezdődött meg az akkor 36 éves, viszonylag ismertlen színésszel, aki korábban modellkedésből és testőrködésből tartotta el magát. Az adottságai megvoltak, hiszen "herkulesi" alkata, többek között norvég felmenőinek is köszönhető Az első tévéfilmekben egy igazi Oscar-díjas legendával dolgozhatott együtt, Anthony Quinn azaz Zorba alakította Zeuszt, a főistent. A forgatás azonban kis híján Sorbo életébe került.

A testépítés majdnem az életébe került (Fotó: Entertainment Pictures)

A testépítés és egy érprobléma miatt a színész több, kisebb sztrókot kapott a tévéfilmek forgatás alatt. A munkálatok rövid leállások után tudtak folytatódni. Sokan azt pletykálták, hogy túl gyorsan pumpálta fel az izmait Kevin Sorbo, és nem csak legális szerekkel.

A pletyka azonban nem nyert bizonyítást, így 1995-ben megkezdődött a sorozat forgatása. A színészt 1997-ben érintette meg újra a halál szele, szintén a forgatás alatt, amikor életveszélyes aneurizmát állapítottak meg a karjában, ami könnyen végzetes agyvérzést, infarktust is okozhatott volna nála. Mint kiderült, egy gyógyszer mellékhatása miatt történt mindez.

A legendás Anthony Quinn mellett tanulta a színészetet (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Kevin Sorbo elvesztett szerepei

A színész Hercules sikere után azt remélte, további izgalmas feladatok várnak rá a tévében, ugyanis előtt fontos szerepeket bukott el: jelentkezett az X-aktákba Mulder ügynök szerepére, sőt utolsó körös volt a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai főszerepére is Teri Hatcher oldalán. A színész azonban nem kapott izgalmas megkereséseket, sőt Hollywood sem fedezte fel. Sokatmondó, hogy legnagyobb filmes sikere a 300 című film paródiája, a Spárta a köbön című rettenet. Sorbo feltűnt a Jim szerint a világban, a Psych-ben illetve a Supergirl című sorozatokban.