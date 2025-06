/John Wick ide vagy oda, ez a Balerina bizony fenékre huppant – Kritika

2014 nemcsak Keanu Reeves életében, hanem az akciófilmes műfaj számára is sorsfordító év volt. Az akkor megszülető John Wick-filmsorozat első felvonása ugyanis új életet lehelt a kanadai színész karrierjébe, illetve a kihalás szélén álló zsáner testébe is. A bosszúra szomjazó, visszavonult bérgyilkos sztorija rendkívül népszerű lett, ráadásul nemcsak a műfaj kedvelőinek körében. A kiváló színészgárdával és látványos akciózásaival a közönséget teljesen lekenyerező franchise Marvelt megszégyenítő univerzumépítésbe kezdett, az elmúlt bő egy évtizedben összesen négy mozifilmet és egy spinoff-sorozatot (A Continental: John Wick-világából) adott a világnak, ez a lista pedig idén tovább bővült. Keanu Reeves helyébe az egykori Bond-lány, Ana de Armas lépett, aki a „kicsi a bors, de erős” örök igazságát balerina képében kívánta bebizonyítani a vásznon, de végül fenékre huppant, és el is mondjuk, hogy ez hogyan sikerült neki.

A Balerina 2025 nyarának slágerfilmje lehet a hibái ellenére is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Bosszúálló balerina

Akárcsak a filmszéria kezdőtaktusa, a Balerina is egy klasszikus bosszútörténetet kíván elmesélni. Eve Macarónak (Ana de Armas) gyerekként végig kellett néznie, ahogy apját megölik, és megfogadta, hogy felkutatja és kivégzi apja gyilkosait. Be is lép a Ruska Romába, ahol balerinának álcázott bérgyilkost faragnak belőle, majd a törzsének hátat fordítva, saját szakállára kezd el dolgozni, hogy beteljesítse küldetését, ám ezzel két tűz közé kerül. Útja során összesodorja a szkript szele a már jól ismert karakterekkel, így a közönség ismét láthatja John Wick öltönyében aprítani a hazánkban forgató Keanu Reeves-t, de Ian McShane fel-felbukkanásának is örülhetnek majd a fanok. Gabriel Bryne személyében megismerhetünk egy rettenetesen sablonos főgonoszt, a The Walking Dead sztárja, Norman Reedus pedig érdekszövetségbe lép főhősnőnkkel a film egy pontján.

A John Wick-filmekben megszokott akció itt is jelen van, de a színvonalat sajnos már nem tudták magukkal hozni az alkotók (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Több sebből vérző szkript és rendezés

Noha a magyar sztárokat is szép számmal megmozgató Balerina foggal-körömmel kívánkozik kapcsolódni John Wick világához, az sajnos nagyon érződik, hogy itt már más ült a rendezői székben. Az eddigi epizódokat dirigáló Chad Stahelski helyét ugyanis Len Wiseman, az Underworld-filmek direktora vette át. A forgatókönyvet pedig az a Shay Hatten jegyezte, aki idáig csak bele-beleírogatott az eddigi szkriptekbe, most viszont teljesen egyedül maradt a feladatra. Ezeknek a változtatásoknak az együttes hatása az, hogy a Balerina több fronton is elvérzik, a többször is ütőéren szúrt karaktereivel ellentétben. A filmek dramaturgiájának általában nem árt némi feszesség, főleg, ha akciómoziról van szó, de Ana de Armas sztorija egész egyszerűen képtelen megállni egy pillanatra is, és (részben) ez okozza a vesztét. Pofonosztásról pofonosztásra vándorolnak a cselekmény jelenetei, miközben a főhősnőnk körüli emberek teljesen érdektelenné és üressé válnak, a párbeszédek pedig a földig le vannak butítva.