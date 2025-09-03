Sid, Manny és Diego visszatérnek: jön a mozikba a Jégkorszak 6!

2027-ben nem lesz hiány régi kedvencekből. A Shrek-franchise is nagy bejelentéssel érkezett, már készülőben van az 5. film, ami a zöld ogre kalandjaival folytatódik, most pedig újabb örvendetes hírre virradtunk, ami a 2000-es évek elejének animációs meséit illeti. A Jégkorszak mesesorozat legújabb, 6. darabja már készülőben van, a napokban pedig megtudtuk a premierdátumot és a címet is. 2027 február 5-én mindenki szedje össze a csordát és vonuljon be a moziba a "Forráspont" címre keresztelt újabb jégkorszaki kalandra!

Újra együtt a Jégkorszak csordája (Fotó: Entertainment Pictures)

Jégkorszak újratöltve, régi kedvencekkel

Az első Jégkorszak mese 2002-ben debütált a mozikban és hatalmas sikert aratott. Itthon különösen kedves számunkra ez a mese, mégpedig a zseniális szinkronhangok miatt. Manfréd a mamut Szabó Sipos Barnabás hangján szólalt meg először, akit a magyar fülek az Ocean's-filmek sztárjához, George Clooney-hoz köthetnek. De Sid, az esetlen és kissé szerencsétlen lajhár lett az igazi közönségkedvenc, akit az amerikai verzióban John Leguizamo hívott életre, magyar hangja pedig nem más volt, mint a Jazz+Az zenekar rapper-dalszerzője, Geszti Péter. Arról egyelőre korai gondolkodni, hogy kedvenceink a legújabb 6. rész kedvéért visszatérnek-e a szinkronstúdióba, de reményeink szerint ezúttal sem fogunk csalódni. A Disney stúdió egy humoros videóval jelentkezett a mese Instagram-oldalán, amiben felbukkan Ray Romano, aki Manfréd hangját kölcsönzi, Queen Latifah énekesnő, aki Manfréd párját, Ellie mamutot szólaltatja meg, és persze John Leguizamo is arra biztat, hogy 2027-re érdemes lesz összegyűjteni a falkát. A stúdió egyelőre annyit árult el, hogy a film címe "Boiling point", azaz Forráspont lesz. A rövid ismertetőből kiderül, hogy a csapat egy dinoszauruszokkal és lávával túlfűtött kalandba keveredik az "Elveszett Világ" számukra eddig ismeretlen területein.

A következő évek sokak gyerekkorát hozzák vissza

A következő években három olyan animációt is várhatnak azok, akik a '90-s évek végén és a 2000-es évek elején voltak gyerekek. A Toy Story-franchise 5. darabját 2026 júniusára ígéri a Pixar. A film egy olyan témát dolgoz fel, ami napról-napra egyre aktuálisabbá válik, mégpedig a gyerekek és a digitális eszközök kapcsolatát. A főgonosz egy Lilypad névre hallgató tablet lesz, akivel az analóg játékok, Woody a cowboy, Rex a dinoszaurusz vagy Slinky a rugós tacskó nehezen veszik fel a versenyt. Egy évvel ezután, 2027 június 30-án kerül sor a Shrek 5. részének premierjére, ami a korábbi információkhoz képest egy fél évvel későbbi dátum. Eredetileg 2026 decemberében érkezett volna az ogre kalandjainak következő epizódja, ám valószínűsíthető, hogy az új Bosszúállók: Ítéletnap című Marvel-mozi szintén decemberi premierje többet nyomott a latba a Disney háza táján.