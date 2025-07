Max: Drasztikus változást jelentett be a streaming-szolgáltató, mely minden felhasználó érint

A Netflix nagy riválisaként emlegetett, az HBO égisze alatt futó streamingszolgáltató 15 évvel ezelőtt indult útjára még HBO GO néven. 10 éven keresztül háborítatlanul működött ezen a megnevezésen, majd a magyar futballklubot, a Videoton FC Fehérvárat megszégyenítő, névváltoztató kálváriába kezdett. Először 2022-ben HBO Max névre váltott, de egyes országokban HBO Now-ként is ismert volt. Majd egy évvel később az évtizedek óta működő tévécsatorna három betűből álló, híres mozaikszavát elhagyva már csak szimplán Maxként működött. A változásokat nehezen feldolgozó felhasználók pedig most jobb, ha felkészülnek lelkiekben, hiszen a streamingóriás ismét másik néven folytatja.

A Max-filmek és sorozatok mától az HBO Maxon keresendők (Fotó: HBO)

Viszlát, Max! Üdv újra, HBO Max!

Így van, a Bűnösökhöz hasonló sikerfilmeket és Az aranykorhoz fogható szenzációs szériákat felvonultató Max ismét felveszi az HBO előtagot, és a mai naptól megint HBO Max néven folytatja tovább. A kabaréba illő, folyamatos névváltoztatást még maguk a streamingszolgáltató fejesei is tréfaként fogják fel, X-en vicces mémeket osztanak meg, Casey Bloys, a cég tartalomfőnöke pedig például így kommentálta eme történelmi napot a Leonardo DiCaprióval erősítő Warner Bros. egyik eseményén:

Tudom, mindenkit sokkol ez a lépés, de szerencsére nekem még van egy fiókom telis-tele korábbi névjegykártyákkal.

A még idén májusban beharangozott névváltás időzítése sem puszta véletlen. Az HBO némi hírverést szeretne szerezni magának még a 2025-ös Emmy-gála jelöltjeinek kihirdetése előtt, melyre majd július 15-én kerül sor.