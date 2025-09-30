Tudjuk, hogy te is imádtad! 65 éves a Frédi és Béni – Ezeket biztos, nem tudtad a két kőkorszaki szakiról

1. Az angolul The Flintstones című rajzfilmsorozat 1960-tól 1966-ig futott az USA-ban, az ABC megrendelésére, de már Magyarországon is adták a '60-as években. 1967 februárjában volt az első említése a magyar nyomatott sajtóban, már Frédi és Béni néven.
2. A Magyar Nemzet így írt róla 1968-ban: „Itt van például két kedvencünk, Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki, a tévébeli Flintstone család, amelyet a fejlett civilizáció összes vívmányaival együtt telepítettek az őskorba, az igazán régi szép időkbe. A rajzfilm játékos abszurditása megoldja a múltba vágyás belső ellentmondásait.
Ez az ideális kőkorszak brontoszaurusszal és telefonnal, mammuttal és bisztróval, s mindenekelőtt törhetetlen kőképernyővel, amely kőkorszaki műsort sugároz.
A Flintstone család tervezői megérezték, mire vágyik a néző és fájdalommentes fintort vágtak hozzá.”
3. A The Flintstones a ma már világhírű Hanna-Barbera rajzfilmstúdió első igazán nagy dobása volt, a stúdió jelentősebb sorozatai közül csak a Foxi Maxi kalandjai előzte meg. Élőszereplős verzió is készült belőle 1994-ben:
4. A sorozat sikeréhez itthon kellett az is, hogy Romhányi József rengeteget foglalkozott a szöveggel, nem lefordította az angolt, hanem játszott a magyar nyelvvel, frappáns szójátékokat alkotott, sokszor mókás, megmosolyogtató rímekbe szedte a karakterek szövegét. Elterjedt, hogy külföldön is népszerű lett a magyar verzió, de ezt senki nem bizonyította, és nem is tűnt hihetőnek: a magyar szójátékokat, remek rímeket nem is lehetett volna átültetni más nyelvre.
5. Eleinte nem szerette a kritika a poénos szövegeket. „Hozzájárult ehhez talán az is, hogy az első anyagok valóban gyengébben sikerültek, kellett egy kis idő, amíg belejövünk a dologba. Ugyanakkor azokra sem haragudhatunk, akik később is fenntartották elítélő véleményüket. Ez ugyanis játék, és tudomásul kell venni, hogy nem mindenki szeret játszani" – vélekedett Romhányi.
6. „Ez a munka igen szórakoztató. A szinkron elkészítésekor Gerhardt Pál rendezővel, a szívvel-lélekkel közreműködő, tehetséges színészgárdával együtt rengeteget nevetünk, újabb és újabb ötletek születnek, s ezt, úgy érzem, méltányolja is a közönség. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy az elismerés elsősorban a kitűnő rajzfilmsorozat alkotóit illeti” – nyilatkozta 1968-ban.
7. Frédi és Béni "Magyarországra jött" 1977 szilveszterén, legalábbis Romhányi József írt egy jelenetet, amit Márkus László és Csákányi László előadott.
8. Romhányi József 1979-ben már nem volt olyan lelkes. Akkor elárulta, hogy a Frédi és Béni első részei nagyon szórakoztatták, de utána „kínzó lett a nyelvgyötrés”, mert amikor az ember már minden patronját elsüti, nehéz valami újat kitalálni. Addig hetvenöt epizód szövegét írta, és sokkal lassabban, négyszer annyi idő alatt szülte meg a szöveget.
9. Éveken át Csákányi László szólaltatta meg Frédit, Psota Irén Vilmát, Márkus László Bénit és Váradi Hédi Irmát. Ez volt a legendás szinkron, amely sok százezer tévézőnek megmaradt, persze később újabb verziók készültek, ezeknek (többek közt) Kránitz Lajos, Kocsis Mariann, Kerekes József, Jani Ildikó, Papp János, Für Anikó, Mikó István és Pogány Judit dolgoztak.
10. A Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki néhány kalandjának eredeti szinkronja az elmúlt három-négy évtized alatt elveszett, és sajnos már a Magyar Televízió archívumában sem fellelhető.
