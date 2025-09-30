Tudjuk, hogy te is imádtad! 65 éves a Frédi és Béni – Ezeket biztos, nem tudtad a két kőkorszaki szakiról

1. Az angolul The Flintstones című rajzfilmsorozat 1960-tól 1966-ig futott az USA-ban, az ABC megrendelésére, de már Magyarországon is adták a '60-as években. 1967 februárjában volt az első említése a magyar nyomatott sajtóban, már Frédi és Béni néven.

Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki: mindenki szerette őket (Fotó: MTV)

2. A Magyar Nemzet így írt róla 1968-ban: „Itt van például két kedvencünk, Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki, a tévébeli Flintstone család, amelyet a fejlett civilizáció összes vívmányaival együtt telepítettek az őskorba, az igazán régi szép időkbe. A rajzfilm játékos abszurditása megoldja a múltba vágyás belső ellentmondásait.

Ez az ideális kőkorszak brontoszaurusszal és telefonnal, mammuttal és bisztróval, s mindenekelőtt törhetetlen kőképernyővel, amely kőkorszaki műsort sugároz.

A Flintstone család tervezői megérezték, mire vágyik a néző és fájdalommentes fintort vágtak hozzá.”

3. A The Flintstones a ma már világhírű Hanna-Barbera rajzfilmstúdió első igazán nagy dobása volt, a stúdió jelentősebb sorozatai közül csak a Foxi Maxi kalandjai előzte meg. Élőszereplős verzió is készült belőle 1994-ben:

Élőszereplős verzió is készült Rick Moranis, Rosie O'Donnell, Elizabeth Perkins és John Goodman főszereplésével. A filmben nem mellékesen Halle Berry is feltűnt (Fotó: Photo12 via AFP)

Frédi és Béni magyarul szólt igazán jól

4. A sorozat sikeréhez itthon kellett az is, hogy Romhányi József rengeteget foglalkozott a szöveggel, nem lefordította az angolt, hanem játszott a magyar nyelvvel, frappáns szójátékokat alkotott, sokszor mókás, megmosolyogtató rímekbe szedte a karakterek szövegét. Elterjedt, hogy külföldön is népszerű lett a magyar verzió, de ezt senki nem bizonyította, és nem is tűnt hihetőnek: a magyar szójátékokat, remek rímeket nem is lehetett volna átültetni más nyelvre.

Frédi, Béni, Vilma és Irma vicces kalandokba keveredtek (Fotó: MTV)

5. Eleinte nem szerette a kritika a poénos szövegeket. „Hozzájárult ehhez talán az is, hogy az első anyagok valóban gyengébben sikerültek, kellett egy kis idő, amíg belejövünk a dologba. Ugyanakkor azokra sem haragudhatunk, akik később is fenntartották elítélő véleményüket. Ez ugyanis játék, és tudomásul kell venni, hogy nem mindenki szeret játszani" – vélekedett Romhányi.

6. „Ez a munka igen szórakoztató. A szinkron elkészítésekor Gerhardt Pál rendezővel, a szívvel-lélekkel közreműködő, tehetséges színészgárdával együtt rengeteget nevetünk, újabb és újabb ötletek születnek, s ezt, úgy érzem, méltányolja is a közönség. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy az elismerés elsősorban a kitűnő rajzfilmsorozat alkotóit illeti” – nyilatkozta 1968-ban.