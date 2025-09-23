Mi lett veled, Dawson? Rá sem lehet ismerni, a '90-es évek szőke szívtiprójára – Videó!

Kevés sorozat volt képes akkora nyomot hagyni az ezredforduló televíziózásán, mint a Dawson és a haverok. Az 1998 és 2003 között futó, hat évadot megélt tinidráma Dawson Leery és barátai felnőtté válásának örömeit, fájdalmait és a fiatal felnőttekre jellemző, reménytelennek tűnő útkeresést mutatta be, miközben nemzedékek nőttek fel rajta. A széria nemcsak emlékezetes történeteivel, hanem tehetségeivel is maradandót alkotott, hiszen innen indult például a manapság már kubai fiatal színésznőkkel randizgató Tom Cruise volt feleségének, Katie Holmesnak is a karrierje. A rajongók azóta is nosztalgiával gondolnak vissza kedvenceikre, ezért is övezte hatalmas várakozás a szereplőgárda újraegyesülését egy jótékonysági eseményen. A várva várt közönségtalálkozót azonban beárnyékolta a széria főhősét, a Dawsont alakító James Van Der Beek hiánya.
Az idei év kezdete óta lázban égett egy egész tévégeneráció, hiszen januárban bejelentették, hogy egy rákbetegeknek szervezett jótékonysági esemény keretein belül újra összeáll a Dawson és a haverok szereplőbrigádja. Az esemény megrendezésére végül múlt éjjel, szeptember 22-én került sor, ám nem lehetett teljes a jelenlévők öröme, hiszen James Van Der Beek egy Instagram-posztban előre jelezte, betegség miatt nem tud együtt ünnepelni kollégáival és a fanokkal.
Ez az este volt az, amit a legjobban vártam idén. Szóval, el tudjátok képzelni, mennyire összeomlottam, amikor két gyomorvírus összefogott, hogy teljesen kiüssenek a nyeregből, és pont a lehető legrosszabb pillanatban ágyhoz szegezzenek. Minden erőfeszítés ellenére nem tudok ott lenni. Nem tudok felállni arra a színpadra, és megköszönni minden egyes léleknek a nézőtéren, hogy eljöttek értem, és a rák ellen, amikor a legnagyobb szükségem volt rájuk
− írta közösségi oldalán Van Der Beek, aki maga helyett egy barátját, a dalszövegíróként, valamint szintén színészként dolgozó Lin-Manuel Mirandát küldte.
Azonban nem kellett teljes csalódottsággal az arcukon távozniuk a történelmi eseményről a rajongóknak, hiszen az este meglepetése is szintúgy Van Der Beekhez köthető, aki egy kivetítőn jelent meg és üzent a jelenlévőknek. A kezdeti öröm azonban hamar szertefoszlott, hiszen a színész külseje mindenkit rögtön lesokkolt. A 2023-ban rákkal diagnosztizált, egykori szívtipró láthatóan rengeteget fogyott, és szinte már rá sem lehetett ismerni, ahogy a sapkája alól kitekintett a közönségre.
Még egy egész éve sincs annak, hogy az ezredforduló tévésztárja, James Van Der Beek 2024 novemberében bejelentette, egy évvel korábban végbélrákot diagnosztizáltak nála, az egész világ Dawsonja pedig még ekkor is csak a szeretteire tudott gondolni, azoktól ráadásul külön elnézést kért, akik a médián keresztül tudták meg a szörnyű hírt. Van Der Beek egyébként állapota ellenére igyekszik pozitív maradni, de már csak ritkán vállal nyilvános szereplést, legutóbb egy amerikai show-műsorban bukkant fel, idén márciusban. Noha akkor még egész jól festett, a mostani állapota rettenetesen lesújtotta rajongóit, akiket könnyekig hatott kedvenc sorozatszínészük megjelenése.
