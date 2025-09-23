Mi lett veled, Dawson? Rá sem lehet ismerni, a '90-es évek szőke szívtiprójára – Videó!

Kevés sorozat volt képes akkora nyomot hagyni az ezredforduló televíziózásán, mint a Dawson és a haverok. Az 1998 és 2003 között futó, hat évadot megélt tinidráma Dawson Leery és barátai felnőtté válásának örömeit, fájdalmait és a fiatal felnőttekre jellemző, reménytelennek tűnő útkeresést mutatta be, miközben nemzedékek nőttek fel rajta. A széria nemcsak emlékezetes történeteivel, hanem tehetségeivel is maradandót alkotott, hiszen innen indult például a manapság már kubai fiatal színésznőkkel randizgató Tom Cruise volt feleségének, Katie Holmesnak is a karrierje. A rajongók azóta is nosztalgiával gondolnak vissza kedvenceikre, ezért is övezte hatalmas várakozás a szereplőgárda újraegyesülését egy jótékonysági eseményen. A várva várt közönségtalálkozót azonban beárnyékolta a széria főhősét, a Dawsont alakító James Van Der Beek hiánya.

A Dawson és a haverok szereplőivel, Michelle Williamsszel, James Van Der Beekkel, Joshua Jacksonnal és Katie Holmesszal egy egész generáció nőtt fel (Fotó: RODEO DRIVE PRESS/VISUAL Press Agency)

Dawson és a haverok újra együtt! De hol van Dawson?

Az idei év kezdete óta lázban égett egy egész tévégeneráció, hiszen januárban bejelentették, hogy egy rákbetegeknek szervezett jótékonysági esemény keretein belül újra összeáll a Dawson és a haverok szereplőbrigádja. Az esemény megrendezésére végül múlt éjjel, szeptember 22-én került sor, ám nem lehetett teljes a jelenlévők öröme, hiszen James Van Der Beek egy Instagram-posztban előre jelezte, betegség miatt nem tud együtt ünnepelni kollégáival és a fanokkal.

Ez az este volt az, amit a legjobban vártam idén. Szóval, el tudjátok képzelni, mennyire összeomlottam, amikor két gyomorvírus összefogott, hogy teljesen kiüssenek a nyeregből, és pont a lehető legrosszabb pillanatban ágyhoz szegezzenek. Minden erőfeszítés ellenére nem tudok ott lenni. Nem tudok felállni arra a színpadra, és megköszönni minden egyes léleknek a nézőtéren, hogy eljöttek értem, és a rák ellen, amikor a legnagyobb szükségem volt rájuk

− írta közösségi oldalán Van Der Beek, aki maga helyett egy barátját, a dalszövegíróként, valamint szintén színészként dolgozó Lin-Manuel Mirandát küldte.

James Van Der Beek rákbetegsége megérintette a sorozat stábjának többi tagját is, ez a jótékonysági esemény részben neki is szólt (Fotó: Joseph Marzullo)

Azonban nem kellett teljes csalódottsággal az arcukon távozniuk a történelmi eseményről a rajongóknak, hiszen az este meglepetése is szintúgy Van Der Beekhez köthető, aki egy kivetítőn jelent meg és üzent a jelenlévőknek. A kezdeti öröm azonban hamar szertefoszlott, hiszen a színész külseje mindenkit rögtön lesokkolt. A 2023-ban rákkal diagnosztizált, egykori szívtipró láthatóan rengeteget fogyott, és szinte már rá sem lehetett ismerni, ahogy a sapkája alól kitekintett a közönségre.