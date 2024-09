"Végre békére lelt" - tragikus hirtelenséggel elhunyt a Dawson és a haverok sztárja

51 éves korában elhunyt a Dawson és a haverok sztárja, Obi Ndefo. A színész leginkább Bodie Wells szerepéről volt ismert az amerikai drámában Katie Holmes, James Van Der Beek és Joshua Jackson mellett.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A szomorú hírt Obi nővére, Nkem Ndefo jelentette be. A Facebookon megosztotta a rajongókkal: "Megszakadt a szívem, hogy elvesztettem az öcsémet, de tudom, most már békére lelt". Nkem egy fotót is közzétett, amin ő és testvére mosolyogva ölelkeznek a szabadban.

Obi mindkét lábát elveszítette, amikor elütötte egy autó 2019 augusztusában. Éppen a bevásárlásait pakolta össze egy szupermarket parkolójában Los Angelesben, amikor egy terepjáró kitért a sávból és nekiütközött. A színész utólag azt mondta, hogy nem volt hajlandó negatívan értékelni a megpróbáltatásokat. "Borzasztó, ami velem történt, miért tetézném ezt azzal, hogy rosszul érzem magam miatta?" – mondta a Los Angeles Timesnak adott interjújában.

A sérült színész GoFundMe oldalán több mint 200 000 dollár gyűlt össze lábprotézisek beszerzésére, valamint otthonának átalakítására és hozzáférhetőbbé tételére.

Mielőtt megszerezte volna szerepét a Dawson és a haverokban, Obi a Yale Egyetem drámaiskolájában végzett. Szerepeket kapott a The West Wingben és a Star Trek: Voyagerben. A rajongók azonban a legjobban Bodie Wellsként ismerik a Dawson és a haverokból, amelyben 1998 és 2002 között szerepelt.