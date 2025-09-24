Kiderültek Claudia Cardinale hálószoba titkai! Még Belmondot is elcsábította, de mindig csak egy férfit szeretett

A tegnap elhunyt Claudia Cardinale kifejezetten csendben kezelte szerelmi életét, ettől pedig csak kíváncsiabbak vagyunk rá.

Claudia Cardinale és Pasquale Squitieri a rendező haláláig együtt voltak (Fotó: Christophe Aubert via Bestimage)

A vak szerelem, mely beindította Claudia Cardinale karrierjét

Claudia Cardinale az első Velencei Filmfesztiválos megjelenése óta van jelen a filmvilágban és innen ismerte meg Franco Cristaldi producert. Több közös filmen is dolgoztak együtt, míg végül 1966-ban a párkapcsolatuk hivatalos lett. Cristaldi anyagilag is segítette az akkor még kiskorú Cardinale munkáját. Vele egyébként kilenc évig volt együtt és bár a producer azt állította, hogy összeházasodtak, Claudia Cardinale a frigyüket rejtélyes módon nem erősítette meg hivatalosan — ő egyébként is igyekezett a szerelmi életét és úgy általában a magánéletét a lehető legnagyobb titokban tartani.

Fiatalkora óta mentorálta a producer Cardinalet (Fotó: ANGELI-RINDOFF / BESTIMAGE)

Ugyanakkor nem volt gondtalan a kapcsolatuk, hiszen a producer élete minden aspektusát befolyásolta a színésznőnek: például tilos volt súlyt felszednie, a haját is csak jóváhagyással változtathatta meg és az ő hatására kellett a terhességét titokban tartania és Londonban megszülnie a nemi erőszakból született gyerekét. Nem csoda, hogy le akart lépni tőle idővel.

Ezután találta meg élete párját

Kilenc évnyi kapcsolat — ami vagy házasság volt vagy nem — végül szétváltak, érthető okokból. Ezután (kifejezetten hamar) jött össze az olasz filmrendezővel, Pasquale Squitierivel, akit a színésznő élete legnagyobb szerelmének tartott. Kapcsolatukból megszületett a színésznő második gyermeke, Claudia Squitieri. Claudia Cardinale szerint Pasquale Squitieri egy szenvedélyes és határozott ember volt, akivel mély érzelmi kapcsolat kötötte össze, ugyanakkor művészi és emberi szempontból is sokat tanult tőle.

Nem volt egy szokványos kapcsolatuk: 1989-ig együtt éltek, de amikor külön költöztek egymástól, akkor is ápolták romantikus viszonyukat. Szerelmi és szakmai kapcsolatuk több mint 40 évig tartott, amit csak a rendező halála tört meg 2017-ben. Közös életükről a titokzatosság miatt nem sokat tudhattunk meg, de az biztos, hogy a sírig nagyon szerették egymást.