Hosszú évek után visszatér Michael J. Fox: Itt látható a Parkinson-kóros színész

Több, mint 30 éve derült ki, hogy Parkinson-kóros, mégis rendíthetetlenül bizonyítja a Vissza a jövőbe sztárja, hogy lehet élni és dolgozni is ezzel a súlyos betegéggel. Michael J. Fox hamarosan újra forgat, ugyanis szerepet kapott az Apple Tv+ egyik legnépszerűbb keserédes sorozatában, a Direkt terápia című szériában. A 63 éves kanadai színész korábban azt mondta, nem áll többet a kamera elé, ám most egy igazi hollywoodi legenda hívására nem tudott nemet mondani, sőt a dolog pikantériája, hogy a saját betegségére is fel tudja hívni a figyelmet a kamerák előtt. Nemrég a legendás 89 éves komikus Alan Alda tette ugyanezt, a szintén Parkinson-kóros színész népszerű vígjátékának Netflix sorozatverziójában tért vissza, ami kegyetlenül az arcunkba mondja, hogy a házasság bizony szívás.

A 63 éves Michael J. Fox hamarosan visszatér a Direkt terápia című sorozatban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Hol láthatjuk Michael J. Foxt a Direkt terápia című sorozatban?

A színész az Apple Tv+ Direkt terápia című sorozatában fog újra a vásznon feltűnni, ahol egy Parkinson-kórral küzdő férfit alakít. A két főszereplő pszichiátert az Így jártam anyátokkal sztárja Jason Segal és maga Indiana Jones, vagyis Harrison Ford alakítják. A 82 éves Ford szerepe szerint maga is parkinsonos, így kerül képe a harmadik évadba Michael J. Fox karaktere. Az új szezon munkálatai már javában zajlanak, de a streamer még nem jelentette be, hogy mikor is láthatjuk az új évadot, de minden jel arra mutat, hogy 2026-ban jön az újabb 10 epizód.

Harrison Ford és Jason Segal zseniális párosához csatlakozik a színész (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Direkt terápia Michael J. Fox-szal!

A széria különösen népszerű az Apple TV+-on, ugyanis egy olyan, saját magánéleti válságát megélő terapeuta mindennapjait mutatja be, aki a pácienseivel áthágja az etikai szabályokat, és rögtön elmondja nekik, hogy mit gondol róluk, ahelyett hogy rávezetné őket és a lelki gyógyulás felé terelné az embereket. A keserédes pillanatok már számos díjat hoztak a szériának, ami leginkább Segal és Ford dinamikus játékának köszönhetően működik.

2020 óta csak néhány számára fontos eseményen vett részt a sztár, színészi munkát nem vállalt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mi van Michael J. Fox-szal?

A színész 2020-ban visszavonult az aktív közélettől, mivel úgy érezte, betegsége már nem engedi meg neki a munkát. Számos eseményen feltűnt, többek között a Vissza a jövőbe musical premierjén is, ám színészi munkát nem vállal, pedig sokan szeretnék megnézni a kanadai sztár egy negyedik időutazós kalandban, ám ennek már semmi esélye. A Direkt terápia után nincs még előjegyzése Michael J. Foxnak a naptárjában, de a sikerszéria után nem lehetetlen, hogy újabb ajánlatokra mondjon igent.