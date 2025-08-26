"Ezt a sztár dolgot engedjük el" – Ő a magyar Wednesday! Megtaláltuk a morcos lány hangját

Nagy erőkkel pörög a Wednesday második évada, a Netflix 2022 óta futó Addams Family spinoffja. Jenna Ortega sötét humorú tinikrimijének legújabb felvonása egy elég erős cliffhangerrel végződött, de nem kell sokáig várnia a rajongóknak a folytatásra, mert szeptember 3-án jön a folytatás. A sorozat magyar szinkronját Staub Viktória erősíti, akit több projektben láthatott és még többben hallhatott a nagyérdemű. A mindent elsöprő trend kapcsán Wednesday szinkronhangjával, a laza és nagyon jófej Vikivel beszéltünk.

Staub Viki a való életben egészen más karakter mint Wednesday (Fotó: Beáta Győrfi-Forgács)

Staub Viki nagyon nem olyan, mint Wednesday – de működik

Miután számtalan szinkronszerepben és élőszereplős produkcióban szerepelt, adja magát a kérdés: forgatás, vagy szinkron – melyik a jobb?

„Mindegyikben más a szépség, más a nehézség” – kezdte a színésznő. „A szinkronizálásban annyi van, hogy annyira nem tudja az ember, mikor és hogy fog dolgozni, hogy három hét múlva lehet nem tudja az ember, milyen munkái lesznek. Azt tudom, hogy lesznek, mert már jártas vagyok és szeretnek annyira, hogy tudom hogy úgyis csörög majd a telefon, de még így is ilyen szempontból egy kicsit közeltávon kiszolgáltaltott helyzet. A forgatás szintén némileg kiszolgáltatott, hiszen nem mindig részesül az ember ilyenben, hogy forgathat és akkor sem mindegy, hogy hány napot. Simán lehet, hogy egy 50 napos forgatásban neked csak kettő nap jut, ami tök jó, de csak kettő nap. A forgatás inkább hosszabbtávon tesz kiszolgáltatottá, a szinkron talán egy kicsit több stabilitást ad, de mind a kettőt szeretem és mind a kettőt másért. ”

Mint kiderült, a Wednesday jelenleg az egyik kedvenc szinkronprojektje, még úgy is, hogy a valóságban ő teljesen más személyiségnek tartja magát. Éppen ezért kezdetben nem is volt egyszerű belebújnia az ügyeletes "horrorhercegnő" szerepébe.

Szinkronban nagyon szeretem a Wednesdayt, nem csak azért, mert most ez az őrület. Amikor kijött, még nem is tudtuk, hogy ez egy ekkora durranás lesz. Iszonyat feladat volt. Szerintem elképesztően gyönyörűen játszik a Jenna Ortega benne és nagyon pontosan, és nagyon sokat beszél, nagyon nehéz feladat volt. Kihívás volt megtalálni azt a szarkasztikus hangot, ami viccel is, de közben egyáltalán nem az a célja, hogy másoknak jó legyen, csak neki legyen jó

– magyarázta Viki, majd így folytatta: