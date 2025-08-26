"Ezt a sztár dolgot engedjük el" – Ő a magyar Wednesday! Megtaláltuk a morcos lány hangját

Nagy erőkkel pörög a Wednesday második évada, a Netflix 2022 óta futó Addams Family spinoffja. Jenna Ortega sötét humorú tinikrimijének legújabb felvonása egy elég erős cliffhangerrel végződött, de nem kell sokáig várnia a rajongóknak a folytatásra, mert szeptember 3-án jön a folytatás. A sorozat magyar szinkronját Staub Viktória erősíti, akit több projektben láthatott és még többben hallhatott a nagyérdemű. A mindent elsöprő trend kapcsán Wednesday szinkronhangjával, a laza és nagyon jófej Vikivel beszéltünk.
Miután számtalan szinkronszerepben és élőszereplős produkcióban szerepelt, adja magát a kérdés: forgatás, vagy szinkron – melyik a jobb?
„Mindegyikben más a szépség, más a nehézség” – kezdte a színésznő. „A szinkronizálásban annyi van, hogy annyira nem tudja az ember, mikor és hogy fog dolgozni, hogy három hét múlva lehet nem tudja az ember, milyen munkái lesznek. Azt tudom, hogy lesznek, mert már jártas vagyok és szeretnek annyira, hogy tudom hogy úgyis csörög majd a telefon, de még így is ilyen szempontból egy kicsit közeltávon kiszolgáltaltott helyzet. A forgatás szintén némileg kiszolgáltatott, hiszen nem mindig részesül az ember ilyenben, hogy forgathat és akkor sem mindegy, hogy hány napot. Simán lehet, hogy egy 50 napos forgatásban neked csak kettő nap jut, ami tök jó, de csak kettő nap. A forgatás inkább hosszabbtávon tesz kiszolgáltatottá, a szinkron talán egy kicsit több stabilitást ad, de mind a kettőt szeretem és mind a kettőt másért. ”
Mint kiderült, a Wednesday jelenleg az egyik kedvenc szinkronprojektje, még úgy is, hogy a valóságban ő teljesen más személyiségnek tartja magát. Éppen ezért kezdetben nem is volt egyszerű belebújnia az ügyeletes "horrorhercegnő" szerepébe.
Szinkronban nagyon szeretem a Wednesdayt, nem csak azért, mert most ez az őrület. Amikor kijött, még nem is tudtuk, hogy ez egy ekkora durranás lesz. Iszonyat feladat volt. Szerintem elképesztően gyönyörűen játszik a Jenna Ortega benne és nagyon pontosan, és nagyon sokat beszél, nagyon nehéz feladat volt. Kihívás volt megtalálni azt a szarkasztikus hangot, ami viccel is, de közben egyáltalán nem az a célja, hogy másoknak jó legyen, csak neki legyen jó
– magyarázta Viki, majd így folytatta:
„Az elején nagyon nehéz volt. Egyáltalán nem áll hozzám közel ez a személyiség, ezzel a szarkasztikus, mély levitt hanggal. Én azért csicsergősebb, mosolygósabb, kedvesebb vagyok az életben. Ezért nagyon nehéz volt az elején megtalálni a Wednesday hangot, de miután megtaláltam, azután már minden okésan ment, de azért dolgoztunk vele keményen.”
Staub Viki neve nem csak a hangja, de az arca miatt is mindenkinek ismerős lehet: Fiatal kora ellenére olyan produkciókban kapott kiemelten fontos szerepet, mint az Aranyélet vag a A Király. Mindezek ellenére, mégsem a sztárok fényűző, rivaldafényben tündöklő életét éli, ennek pedig nagyon örül.
„Én mindig bajban vagyok ezzel az ismertség kérdéssel, egyszerűen soha nem ezért csináltam. Nem ez motivál, hogy ismerjenek és hogy én legyek Magyarország legjobbja. Nem, én csak szeretem a munkámat és boldoggá tesz. Az Aranyéletet én is láttam, hogy egy óriási lehetőség volt még az egyetem első évében. Fél éve jártam az egyetemre és akkor behívtak egy castingra, úgyhogy előtte néztem meg az első két évadot és a rajongója voltam a sorozatnak. Kábé kinevettem őket, amikor felmerült a nevem a sorozat kapcsán. 'Peeersze, majd pont én, ugyan már.' Aztán eljutottam a végére és beválogattak, szóval valahogy összejött. Nagyon jó volt azzal a csapattal forgatni, nagyon szerettem és élveztem” – mondta Viki.
Ha már az ismertségről beszélünk, nem szeretem, ha felismernek. Kapóra is jött, hogy amikor az Aranyélet debütált, akkor már éppen nem szőke, hanem barna hajam volt és szinte senki nem ismert fel, aminek nagyon örültem. Aztán volt egy mozifilm, amiben barna voltam és amikor az kijött, szőke lettem újra, úgyhogy akkor meg amiatt nem ismertek fel. Szóval én ezt így bírom, hogy el tudok vegyülni.
A szerepeiben gyakran tűnik fel erotikus jelenetekben, így nem meglepő, hogy rengeteg férfi odáig van érte. Vikit azonban közel sem a szépsége motiválja. Nincs benne hiúság, csak a munkáját akarja végezni, ami boldoggá teszi. Egy korábbi interjúban megemlítette, hogy még tiniként ő akart az úgynevezett szomszéd lány típus lenni, de ebből mostanra teljesen kinőtt.
„Amikor tini voltam, akkor mindig is szerettem volna egy ilyen látszatot kelteni kifele, hogy én az a vagány fiús csaj vagyok, aki minden csávó álma. Valójában az amerikai romantikus tinédzser drámák és filmeknek köszönhetően kaptunk egy ilyen hülye képet, hogy felelj meg mindig másnak és ne magadnak. Ha így vesszük, ezt sikerült levetkőznöm és már egyáltalán nem érdekel, hogy mások mit gondolnak és boldog vagyok a bőrömben és boldog vagyok az életemmel és az emberekkel akik körülvesznek..” – mondta Viki.
Viktória sikerét családja és bár elmondása szerint nem istenítik otthon, Herenden, de akad amikor felismerik és ez okoz néha kedves pillanatokat.
„Nagyon szeretek hazajárni, szerencsére még nem öntöttek belőlem szobrot és nagyon szeretném azt is, ha ezt így kezelnék. Elmesélek egy történetet, ami nagyon kedves volt számomra. Volt egy ilyen alkalom, karácsonyhoz közeledve rendeztek egy nagy hepajt, karaokeztak az emberek meg minden és egyszer csak odajön apámnak az egyik haverja a kislányával.”
Aztán a fickó megszólal a lányának, hogy 'Te, nem ő a kedvenc színésznőd?' – és akkor a lány meglát, kikerekedik a szeme és elképed, hogy 'ÚRISTEN!' – nem tudott köpni-nyelni sem, közben azt éreztem, hogy 'Édesem, te is herendi vagy, én is herendi vagyok, hát gyere öleljél már meg'.
„Emlékszem, amikor gyerekként én is ilyen voltam és hogy ezek ilyen tök nagy dolgok, meg amikor az ember aki veled szemben van nem a magas lóról beszél, hanem azt mondja, hogy 'Helló, ugyanolyan vagyok mint te!' – úgyhogy ezt a sztár dolgot, amit a társadalom így felfúj, ezt kicsit engedjük el.” – zárta gondolatait a színésznő.
Staub Viktória Wednesday szerepében szeptember 3-án tér vissza a Netflixen.
