Tetszett a Wednesday? Ezeket a halálosan vicces filmeket is látnod kell! - Galéria

wednesday
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 17:55
A halott menyasszonyTim Burton
Lehet nem kéne nevetnünk rajta, de mégis sikerül. A Wednesday és úgy általában Tim Burton filmjei szinte mind ilyenek, sötét témákat tálalnak szórakoztató körítésben.

A Netflix húzóprojektje, a Wednesday második évadának megjelenése magával hozta a sötét, de a maga kettősségében mégis vicces, aranyos alkotásokat. Cikkünkben ezekkel a tabudöntögető, fekete lepellel bevont humoros filmekkel foglalkozunk.

Wednesday
A Wednesday Tim Burton legfőbb stílusjegyeit hordozza (Fotó: Netflix)

Wednesday után nézhetünk még kis Tim Burtont

A dark comedy, vagyis a fekete humor egy olyan műfaj, amely a komoly, gyakran tabunak számító vagy kellemetlen témákat – mint a halál, erőszak, betegség vagy társadalmi problémák – veszi górcső alá ironikus, abszurd humorral átszőve. Ez a műfaj gyakran jár kötéltáncot a tragédia és a komédia határán, miközben vagy elgondolkodtatja a nézőt, vagy sokkolja a morbiditásával. Esetleg mindkettő egyszerre. 

Ha a fekete humorról beszélünk, Tim Burton megkerülhetetlen szereplő a filmes világban. Jellegzetes filmjei a Halott menyasszony, Sweeney Todd és az Ollókezű Edward egyebek mellett egy igazán produktív filmográfiában. A Tim Burton filmek jellegzetes, szinte fekete tintával átitatva foglalkoznak meseszerű, furamód aranyos témákkal. Kedvelt eszköze a stop motion animáció, amikben már pusztán a technika magával vonz egy borzongató hangulatot, amitől egyesek kiborulnak, mások meg egyenesen keresik. Ezt a Wednesday sorozatba is sikerült implementálni, ahol a második évad zombi karakterének az előéletét csinálták meg képkockáról képkockára, nyolc hónapon át.

WINONA RYDER and JOHNNY DEPP in EDWARD SCISSORHANDS (1990).
Tim Burton és Johnny Depp egyszerűen elválaszthatatlanok (Fotó: 20th Century Fox)

A válogatásunkba olyan erősebb alkotásokat is beraktunk, mint például az Erőszakik. A cím komolytalan fordítása senkit ne tévesszen meg – Colin Farrell, Brendan Gleeson és Ralph Fiennes filmje, Martin McDonagh gondozásában egy meglehetősen sötét film, aminek a feszültségét mindig pont a megfelelő pillanatokban törik meg olyan poénokkal, amiken hangosan nevetünk. Tim Burton aranyosabb alkotásaival szemben ez a film tömény nihilt tartalmaz, ami miatt érdemes megválogatni, hogy mikor nézzük meg. 

2008 - In Bruges - Movie Set
Colin Farrell egyik legjobb alakítása látható az Erőszakikban (Fotó: ZUMA Press)

Galériánkban a borzalom és a nevetés teljes skáláját járjuk be – csak kattintsunk a lenti képre!

 

