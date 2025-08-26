Tetszett a Wednesday? Ezeket a halálosan vicces filmeket is látnod kell! - Galéria

A Netflix húzóprojektje, a Wednesday második évadának megjelenése magával hozta a sötét, de a maga kettősségében mégis vicces, aranyos alkotásokat. Cikkünkben ezekkel a tabudöntögető, fekete lepellel bevont humoros filmekkel foglalkozunk.

A Wednesday Tim Burton legfőbb stílusjegyeit hordozza (Fotó: Netflix)

Wednesday után nézhetünk még kis Tim Burtont

A dark comedy, vagyis a fekete humor egy olyan műfaj, amely a komoly, gyakran tabunak számító vagy kellemetlen témákat – mint a halál, erőszak, betegség vagy társadalmi problémák – veszi górcső alá ironikus, abszurd humorral átszőve. Ez a műfaj gyakran jár kötéltáncot a tragédia és a komédia határán, miközben vagy elgondolkodtatja a nézőt, vagy sokkolja a morbiditásával. Esetleg mindkettő egyszerre.

Ha a fekete humorról beszélünk, Tim Burton megkerülhetetlen szereplő a filmes világban. Jellegzetes filmjei a Halott menyasszony, Sweeney Todd és az Ollókezű Edward egyebek mellett egy igazán produktív filmográfiában. A Tim Burton filmek jellegzetes, szinte fekete tintával átitatva foglalkoznak meseszerű, furamód aranyos témákkal. Kedvelt eszköze a stop motion animáció, amikben már pusztán a technika magával vonz egy borzongató hangulatot, amitől egyesek kiborulnak, mások meg egyenesen keresik. Ezt a Wednesday sorozatba is sikerült implementálni, ahol a második évad zombi karakterének az előéletét csinálták meg képkockáról képkockára, nyolc hónapon át.

Tim Burton és Johnny Depp egyszerűen elválaszthatatlanok (Fotó: 20th Century Fox)

A válogatásunkba olyan erősebb alkotásokat is beraktunk, mint például az Erőszakik. A cím komolytalan fordítása senkit ne tévesszen meg – Colin Farrell, Brendan Gleeson és Ralph Fiennes filmje, Martin McDonagh gondozásában egy meglehetősen sötét film, aminek a feszültségét mindig pont a megfelelő pillanatokban törik meg olyan poénokkal, amiken hangosan nevetünk. Tim Burton aranyosabb alkotásaival szemben ez a film tömény nihilt tartalmaz, ami miatt érdemes megválogatni, hogy mikor nézzük meg.

Colin Farrell egyik legjobb alakítása látható az Erőszakikban (Fotó: ZUMA Press)