Túlságosan erotikus lett a Netflix új filmje, kiakadtak a nézők

Ha azt gondoltad volna, hogy a 365 napnál nincs lejjebb, jelentjük, nagyot tévedtél. A brazilok ugyanis a Végzetes árulás című erotikus thrillernek álcázott szoftpornóval megugrották ezt a feladatot. Sztorit csupán nyomokban tartalmaz a 98 perces film, ám a formás női melleket és feszes férfi hátsókat annál inkább: a film legalább háromnegyede lassított, már-már pornográf jelenetek tömkelege. A Netflix nézői - meglepő módon - kiakadtak a túlzásba vitt intim jelenetek miatt.

Non-stop szex lett a Végzetes árulás (Fotó: Netflix)

A Végzetes árulás thrillernek álcázott felnőttfilm

A Netfix eddig sem szégyenlősködött, ha bevállalós szexjeleneteket tartalmazó filmekről vagy sorozatokról volt szó, gondoljunk csak az Elite egyfajta folytatásaként nemrég debütáló Olympóra vagy a 365 nap nagyi verziójának is beillő Csalfa szerelemre. Az említett sorozatok a rejtély és a szenvedély mellett természetesen a testiségre is nagy hangsúlyt fektettek és megannyi fülledt jelenetben láthattuk a mediterrán színészeket. A dél-amerikaiak azonban mindenre rádobnak egy lapáttal, most a Végzetes árulás esetében inkább többel: itt non-stop lassított vonaglást látunk a színészektől, valamilyen erotikus zenére. Legyen szó a hálószobáról, a tengerpartról vagy a konyhapultról, főhőseink megtalálják a megfelelő pózokat.

Giovanna Lancellotti idomaira az egész világ felfigyelt (Fotó: Netflix)

És mi a történet? Annak sok hely nem maradt, legalább is a filmben. A hivatalos leírás szerint Babi felfedezi, hogy régi szerelme elárulta őt, és úgy dönt, hogy új fejezetet kezd az életben. Ezután találkozik Marco bíróval, és elkezdődik a fülledt szexuális feszültséggel átszőtt történetük. Persze a nagy hancúrok közepette egy kis krimi és pár súlyos titok is kiderült a főhőseinkről. Egy biztos, a főszerepet alakító Giovanna Lancellotti ruhatára nem vágta földhöz a producereket, lévén a színésznő leginkább meztelenül látható a filmben. Azok, akik mindenki Massimója, azaz Michele Morrone olasz sármjáért voltak oda, könnyen átpártolhatnak a 43 éves brazil, Leandro Lima oldalára. A jóképű színész Marco bíróként sokak vágyálmát testesíti meg ebben a fülledt filmben, a női rajongók legnagyobb örömére az ő ruhatárát se vitték túlzásba, ám elnézve az adottságait, egy kondibérletet biztos kapott a stábtól.