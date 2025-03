„Remegő kézzel mutattam anyának ” – Horváth Csenge elárulta, mennyire került közel Michele Morronéhez

„Nagyon rendes volt velem, tetszett nagyon a munkamorálja. Ő is olyan mint én, hogy amikor munka van, akkor munka van, nem rohangálunk ki a mosdóba, vagy bárhová. Amikor nem dolgoztunk? Én nem akartam barátkozni! Azért mentem, hogy dolgozzak és ő is ezért jött. Engem abszolút hidegen hagyott, hogy ő privátban milyen. Az érdekelt, hogy amikor ott vagyunk a setben, akkor normálisan viselkedjen, én is normálisan viselkedjek, és mindenki hozza ki magából a maximumot. Az utolsó forgatási napon volt egy olyan rész, amikor annyira elkezdett szakadni az eső, hogy az egész stábnak be kellett vonulni egy kényszerpihenőre. Akkor volt először igazán lehetőségünk beszélgetni. Nagyon, nagyon rendes volt, látta rajtam hogy fázom, akkor kért a stábtól takarót. Nagyon figyelmes volt, és szerintem egy teljesen normális meg közvetlen ember azokkal, akikkel már nagyjából megismerkedett”

– dicsérte partnerét Horváth Csenge a Bors kamerái előtt.

Horváth Csenge elárulta: egy igazán figyelmes férfi Michele Morrone - Fotó: YouTube

Természetesen azt a ziccert sem tudtuk kihagyni, hogy megkérdezzük, vajon Csengének megvan-e az olasz szívtipró telefonszáma, amire oly sokan áhítoznának? Nos, a válasz egy határozott, egyértelmű igen volt.

Horváth Csenge: remegő kézzel mutattam anyának a videót

És hogy vajon hogy fogadta Fésűs Nelly, hogy Horváth Csenge és Michele Morrone együtt forgattak? Nos, a 22 éves lány remegő kézzel mutatta meg édesanyjának a végeredményt, a színésznő pedig nem maradt adós a reakcióval!

„Nekem ami a legfontosabb volt, hogy a hozzám közel álló emberek, apukám, anyukám, családom, közeli barátaim azt mondják, milyen jó, hogy láttak engem ebben a reklámban. Remegő kézzel mutattam anyának a videót. Neki mégiscsak ez a szakmája, nekem azért nem feltétlenül. Merthogy itt egy kis színészkedéssel meg volt spékelve a dolog, én meg nem vagyok színész. Ő nyilván ért ehhez, tudja, hogy mit kell nézni, mit kell látni. Tudom, hogy ha ez rettenetesen rossz lett volna, akkor ő az, aki megmondja, hogy Csenge, ez nagyon rossz lett, ne haragudj, és nem fogja nekem azt mondani, hogy jaj, az én kicsi lányom itt forgatott. Szerintem azt se tudta, hogy ki ez a csávó! A végén bekönnyezve mondta, hogy milyen jó, én pedig megnyugodtam”