Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó a legendás George Clooney ellen szállnak harcba Velencében

Évtizedek óta nem volt arra példa, hogy két magyar rendező filmjét is beválogassák a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába – írta meg az Origo. Nemes Jeles László "Árva" és Enyedi Ildikó "Csendes barát" című filmjei is versenybe szállnak az olasz mustrán, ami augusztus 27-én indul. Az idei mezőny kifejezetten erős! Mutatjuk, kik lehetnek a legnagyobb ellenfelei a két magyar rendezőnek. Nemcsak rendezői szinten, hanem a színészi listát nézve is eláll a szavunk, elég, ha George Clooney-ra vagy Cate Blanchett.

George Clooney filmjén túl Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó versenyez a díjért (Fotó: Prensa Internacional / NORTHFOTO)

George Clooney-val is találkozhat a két magyar rendezőzseni

Az Origo cikke szerint különleges hangulatú filmjeiről híres Noah Baumbach családi drámája egy Jay Kelly nevű hírességről szól, akit mindenki ismer, de a férfi élete alkonyán rájön arra, hogy valójában fogalma sincs arról ki ő és mivé vált. A film egy óriási színészi lehetőség a mostanában ritkábban látott George Clooney-nak, aki ezzel a szereppel biztos, hogy bejelentkezett az Oscarra. Sokak szerint a filmért szintén aranyszobor közelébe kerülhet Adam Sandler is, aki egy fontos mellékszerepben brilírozhat. Mellettük az Oscar-díjas Laura Dern, Patrick Wilson, Isla Fisher és Billy Crudup lesznek láthatók.

George Clooney az Oscaron nevethet így legközelebb (Fotó: Jeremy Smith/imageSPACE /MediaPunch)

A Nagy szépség rendezője idén is különleges műalkotással készül

Paolo Sorrentino műve a “La Grazia” Velencei Nemzetközi Filmfesztivál nyitófilmje, amiről egyelőre csak annyit tudni, hogy egy olasz szerelmi történetet mutat be. Paolo Sorrento neve azonban garancia a sikerre, gondoljunk csak az Oscar-díjas, A nagy szépségre, vagy az azóta visszavonult Michael Caine-t, a kétszeres Oscar-díjas Jane Fondát és a magyar származású Rachel Weisz-t is felvonultató Ifjúságra. Filmjei állandó sztárját, Toni Servillo-t ismért felkérte a főszerepre, ami még izgalmasabbá teszi a rejtélyes történetet–írta meg az Origo.

Óriási dráma várható a “The Wizard of the Kremlin” körül

Sokak szerint már most hatalmas botrány várható Olivier Assayas filmje körül. Az alkotás leírása szerint ugyanis egy fiatal orosz filmrendezőről szól, aki váratlanul Vlagyimir Putyin tanácsadója lesz, a posztszovjet Oroszországban. Putyin, a film szereplői és az orosz nép is próbál eligazodni az új korszak bonyolultságaiban és káoszában. A portál írása szerint a film legnagyobb dobása, hogy Oroszország elnökét Jude Law alakítja a filmben, amire már most az egész világ kíváncsi. Mellette az Oscar-díjas Alicia Vikander, Tom Sturridge, Paul Dano és Jeffrey Wright láthatók.