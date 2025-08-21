Michelle Pfeiffer a gengszterek paradicsomában: 30 éves a Veszélyes kölykök

A 67 éves színésznőt a legtöbben a Veszélyes kölykök belevaló tanárnőjeként ismerik. Michelle Pfeiffer a kemény jeleneteket is tartalmazó filmet végig terhessen forgatta, így különösen óvatosnak kellett lennie a stábnak.
Mindenkinek ott cseng a fülében Coolio: Gangsta' s Paradise című slágere, és ahogy egy határozott tanárnő flegmán bámul rá. 1995 egyik meglepetés filmje volt a Michelle Pfeiffer főszereplésével készült Veszélyes kölykök, amit 30 éve mutattak be. A film nem csak hatalmas anyagi siker lett, de a most 67 éves színésznő sztárstátuszát is megerősítette. A forgatás azonban legalább annyira nehézkes volt, mint a kaliforniai gettók suli diákjainak a mindennapjai, ahol az új tanerő, LouAnne próbál rendet rakni a bajkeverő diákok között.
Michelle Pfeiffer fia is "szerepelt"
A színésznő az egész forgatás alatt terhes volt a fiával, John Henry-vel. A jelenetek össze vissza vették, így a jelmeztervezőknek olyan ruhákat kellett adniuk Pfeifferre, amik takarhatják a hasát. Bő pólók, blúzok, zakó és hosszú szoknyák jellemezték a ruhatárát. A forgatás végefelé azonban már nem lehetett takarni a színésznő gömbölyödő hasát, így nagy tárgyakat adtak a kezébe, illetve melltől felfele vették.
LouAnne-nek lett volna a filmben egy szerelmi szála, a lovagot pedig Andy Garcia alakította. A színész jeleneteit felvették, de a végső vágásból az egész karaktert törölték.
Az első tesztvetítéseken nem szerepelt jól a film, 1995 januárjában újra kellett forgatni számos jelenetet. Jerry Bruckheimer, a film producere szerint katasztrófa volt az első vetítés, a végére körülbelül 10 ember maradt. 1 évig dolgoztak a végleges változaton.
Az Amerikai Filmintézet a 100 legjobb filmes betétdal között tartja számon Coolio: Gangsta's Paradise című dalát.
A film írója, Ron Bass nagyon férfi oldalról nézte a sztorit, ezért Pfeiffer a legendás író/színésznő, a női Woody Allenként is ismert Elaine May-t kérte fel, hogy hangolja kicsit nőiesebbre a filmet. A legenda végül nem kért kreditet a munkájáért.
Jerry Bruckheimer szerint a film sikerének fele Coolio dalának köszönhető.
Az Emilio-t alakító Wade Dominguez előtt nagy jövő állt, de a film után 3 évvel, mindössze 32 éves AIDS-ből adódó légzési nehézségek miatt elhunyt.
A film 178 millió dollárt termelt világszerte.
