Michelle Pfeiffer a gengszterek paradicsomában: 30 éves a Veszélyes kölykök

Mindenkinek ott cseng a fülében Coolio: Gangsta' s Paradise című slágere, és ahogy egy határozott tanárnő flegmán bámul rá. 1995 egyik meglepetés filmje volt a Michelle Pfeiffer főszereplésével készült Veszélyes kölykök, amit 30 éve mutattak be. A film nem csak hatalmas anyagi siker lett, de a most 67 éves színésznő sztárstátuszát is megerősítette. A forgatás azonban legalább annyira nehézkes volt, mint a kaliforniai gettók suli diákjainak a mindennapjai, ahol az új tanerő, LouAnne próbál rendet rakni a bajkeverő diákok között.

Michelle Pfeiffer terhesen csapott rendet a gettóban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Michelle Pfeiffer fia is "szerepelt"

-vel. A jelenetek össze vissza vették, így a jelmeztervezőknek olyan ruhákat kellett adniuk Pfeifferre, amik takarhatják a hasát. Bő pólók, blúzok, zakó és hosszú szoknyák jellemezték a ruhatárát. A forgatás végefelé azonban már nem lehetett takarni a színésznő gömbölyödő hasát, így nagy tárgyakat adtak a kezébe, illetve melltől felfele vették. A színésznő először vett részt producerként a saját filmje készítésében. A gázsija 6 millió dollárt volt, illetve részesedés a filmből.

A 23 milliós költségeinek a hatszorosát hozta be a Veszélyes kölykök, így Michelle nagyon jól járt anyagiakban is, illetve Golden Globe-ra is jelölték az alakításáért.

Hatalmas sikert hozott a film a színésznőnek (Fotó: ZUMAPRESS.com)

, a film producere szerint katasztrófa volt az első vetítés, a végére körülbelül 10 ember maradt. 1 évig dolgoztak a végleges változaton. Az Amerikai Filmintézet a 100 legjobb filmes betétdal között tartja számon Coolio: Gangsta's Paradise című dalát.

A Veszélyes kölykök Michelle Pfeiffer filmek egyik kiemelkedő darabja, pedig sokáig úgy tűnt, hatalmas bukás lesz (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)