Nicole Kidman az Onlyfans miatt változtatta meg külsejét: Döbbenetesen néz ki az 57 éves díva

Mindenkit megdöbbentett a tegnap esti MET-gála. A világsztárok különleges ruhakölteményekben, új külsővel vagy éppen állapotosan jelentek meg az eseményen, közölük is Nicole Kidman döbbentett meg mindenkit. Az 57 évesen is vadító ausztrál dívának már szinte védjegye a hosszú, szalmaszőke haja, amit rendszerint egy kis póthajjal szokott kiegészíteni, hogy még dúsabb és látványosabb legyen a hatás. Kidman azonban olyat most villantott a MET-en, amire senki sem számított!

Nicole Kidman MET gála 2025-ös megjelenésével mindenkit ledöbbentett (Fotó: PA)

Nicole Kidman új külseje

Az Oscar-díjas csillag hajszíne változatlan maradt, ám a hossza nem. Nicole Kidman rövid hajjal jelent meg az eseményen. Divatszakértők azóta is találgatják, hogy ez csak egy paróka, vagy egy friss vágás, ugyanis a sztár az Instán még pár nappal korábban hosszú hajjal szerepelt egy felvételén. A képek alapján azonban valószínű, hogy Kidman az utóbbi napokban gondolt egy merészet és levágatta hosszú fürtjeit.

Nicole Kidman új filmje kedvéért vágathatta le fürtjeit (Fotó: Burt Harris)

No, de miért váltott rövidre?

Az okokat csak találgatni, de sokak szerint legújabb sorozata, a Margo's Got Money Troubles munkálatai miatt váltott rövid fazonra, aminek jelenleg is zajlanak a forgatási munkálatai. A sztár egy terapeuta-tanácsadót alakít a sorozatban, aki segíti a címszereplő Margót, aki pénzszűkébe került, ezért az Onlyfansen próbál szerencsét az egykori birkózó apjától örökölt fogásoktól. Az Apple TV+ legjobban várt sorozatának nem csak egyik főszereplője lesz Kidman, de a vezető producerként is egyengeti Pufi Thorpe sikerkönyvének sorsát.

Kikkel forgat Nicole Kidman?

A 8 részes sorozat ami 2026-ban debütál a streameren igazi sztárparádéval várja a nézőket. A címszereplőt a Timothée Chalemet mellett feszítő Elle Fanning alakítja, édesanyját a Hollywood legveszedelmesebb viszonyába keveredő Michelle Pfeiffer, mellettük pedig Greg Kinnear és a Szürke ötven árnyalatából ismert, Oscar-díjas Marcia Gay Harden is szerepel. Kidmannal legközelebb a hónap végén találkozhatunk, akkor érkezik ugyanis a Prime kínálatába a Kilenc idegen című sorozatának folytatása.