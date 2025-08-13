Nem tartotta magában a véleményét Judi Dench! A színésznő Clint Eastwood rendezését kritizálta

A források alapján a közönségkedvenc Meryl Streep imádott Clint Eastwooddal együtt dolgozni, és a legutóbbi filmje is sikeres lett. Sőt, az évek során Clint Eastwood bebizonyította, hogy színészként és direktorként egyaránt megállja a helyét a filmiparban. Mégis, volt akivel nem tudta megtalálni a közös nevezőt hosszú és eredményteljes karrierje során, ő pedig a színészlegenda, Judi Dench. A rendező a J. Edgar - Az FBI embere című filmben dolgozott a színésznővel, ebben a főhős édesanyját alakította. Dench enyhén szólva nincs túl jó véleménnyel Clint Eastwood módszereiről, a forgatás élményeiről pedig hangot adott a médiának is - írja az origo.
Az angol színésznő 70 éve van a pályán és 140 filmet vagy sorozatot forgatott már karrierje során. A legnagyobb nevű rendező keresték a kegyeit, ahogy 2011-ben Eastwood is, aki Annie Hoover szerepét ajánlotta fel neki, az FBI első, híres és hírhedt igazgatójának, J. Edgar Hoovernek az édesanyjáét. A forgatás idején 76 éves Dench nem akart ebből a díjesélyesnek tűnő filmből kimaradni, ráadásul a címszerepet Leonardo DiCaprio alakította, mellette pedig a kannibál balhéja után a B-kategóriában visszatérő Armie Hammer és a kortalan Naomi Watts voltak a partnerei. Dench csak pár jeleneten szerepelt, de nem volt elragadtatva Eastwood rendezői módszereitől. Clint Eastwood híres arról, hogy szabad kezet ad a felkészülésben a színészeinek, és rájuk bízza a szerephez szükséges kutatómunkát, ami igen szokatlan volt Dench számára. Ami teljesen kizökkentette a színésznőt, az a rendező által használt zsargon.
Amikor forog egy jelenet, akkor azt mondják "action" ( magyar filmesek Tessék!-et használnak) amíg Eastwood " az in your own time" kifejezést használja. (ami magyarul azt jelenti, hogy a maga idejében) Ugyanez igaz arra, amikor vége egy felvételnek a "cut" ( ennyi, de a vágás szót is jelenti) helyett a stop kifejezést használja. Apró dolgok, de fontosak egy dolgozó színésznek
– mesélte Dench a Slashfilmnek.
Eastwood nem csak a gyorsaságáról híres, ugyanis talán az egyetlen rendező Hollywoodban, aki hamarabb fejezi be a filmjeit, mint az eredeti ütemterv, hanem sokszor arról sem szól a színészeinek, hogy felvétel van.
DiCaprióval felvettünk egy jelenetet, ahol ágyban feküdtem, előttem papírok és egyéb dolgok hevertek, semmi párbeszéd vagy ilyesmi... Szóval itt ült, és mindennapi dolgokról beszélgettünk. Aztán azt mondtam: „Lejátsszuk ezt a jelenetet?”, és Leo azt mondta: „ Clint már megcsinálta!” Ennyi volt, megcsinálta, amíg mi ott ültünk
– csodálkozott Dench, aki viszont nagyon szerette a gyors munkanapokat.
12 órás forgatások helyett reggel 9-kor elkezdtünk forgatni és 16:30-kor már mehettem is haza
– örvendezett Dench, aki 90 évesen még mindig vállal nyilvános fellépéseket, de romló látása miatt filmszerepet úgy tűnik, már nem.
