Már forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled? rendezőjének új filmjét – Exkluzív fotókon a legújabb magyar vígjáték!

Hogyan tudnék élni nélküled
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 17:25
romantikus vígjátékOrosz Dénesrendező
Orosz Dénes nem sokáig ült tétlenül, hiszen mindössze néhány hónappal előző sikersztorija után máris forgat. A Hogyan tudnék élni nélküled? direktora ráadásul ismét romantikus komédia készítésére szánta el magát, a Félrelépni szabad című film forgatásán készült képeket pedig már mutatjuk is!
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Szinte még fel sem dolgozta teljesen a magyar moziközönség a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical sikerét, ennek ellenére a Demjén-film rendezője már most munkához látott. Orosz Dénest azonban nem a Hogyan tudnék élni nélküled 2. részének forgatása köti le, hiszen azt a feladatot az Aranyélet és a Sárkányok Kabul felett direktora, Dyga Zsombor vette át tőle, hanem a Félrelépni szabad című romantikus vígjáték elkészítésével telnek a napjai. A Thália Színház társulatának tagjaival zajló munkálatok augusztus 4-én kezdődtek, és egészen augusztus végéig fognak tartani. A forgatásról most exkluzív felvételeket mutat a Bors!

Hogyan tudnék élni nélküled? rendezője, Orosz Dénes új filmje
Az Orosz Dénes-filmek sora nem a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-vel folytatódik, hanem a Barátok közt sztárját, Szabó Erikát is szerepeltető Félrelépni szabad című romantikus komédiával (Fotó: Félrelépni szabad Kft.)

A Hogyan tudnék élni nélküled? után a zene ment, de a szerelem maradt

Ahogy azt korábban is írtuk, Orosz Dénes csak félig-meddig köszönt el a rekordokat még mindig sorra döntő Hogyan tudnék élni nélküled? zsánerétől, hiszen új filmjéből, a Félrelépni szabadból csak az ének fog hiányozni, de szerelem és a poénok már egyáltalán nem! A romkom Georges Feydeu A hülyéje című műve alapján készül, a mozi középpontjában pedig egy Luca nevű nő áll majd, aki kiadja az ukázt férjének: Ha a férfi megcsalja, ő sem fog másképp cselekedni. 

A bonyodalmat egy igazi cselszövő karakter, Luca titkos hódolója, fokozza tovább, aki mindent elkövet és mindenkinek keresztbe tesz azért, hogy álmát beteljesítse, és a nőt magáévá tehesse. A jövőre a filmszínházak helyett a Duna TV-n bemutatásra kerülő alkotás szereplőgárdáját olyan nevek színesítik mint Czakó Julianna, Dóra Béla vagy Szabó Erika, de feltűnik majd színen a Hazatalálsz sztárja, Jaskó Bálint, valamint az ifjú tehetség, Bíró Panna Dominika is.

Orosz Dénes új filmjének, a Félrelépni szabad forgatásán készült exkluzív felvételeket tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

A film szereplői, Czakó Julianna és Hevesi László, akik a színházban már jól ismert nevek, de a nagy vásznon most kaptak először fontosabb feladatot

 

 

