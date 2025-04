40 évig készítette leggyengébb filmjét Coppola – Íme, az 5 legkevésbé ismert mozija!

A nagyszerű Robin Williams a Jack című filmben (Fotó: Snap/ Northfoto / Northfoto)

Az esőcsináló (The Rainmaker)

1997

A film, amely a ’90-es évek szupersztárjainak színe-javát felvonultatta (Matt Damon, Danny DeVito, Jon Voight, Mickey Rourke, Danny Glover, Roy Schneider, Claire Danes) egy gátlástalan biztosítótársaság elleni pert mutat be kendőzetlenül. Egy olyan rendszert vesz górcső alá, amely cserben hagyja – vagy épp megöli – azokat a betegeket, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rájuk. Coppola egy Dávid kontra Góliát forgatókönyvet tár a nézők szeme elé. Matt Damon a zöldfülű egyetemista jogászt, Rudy Baylort alakítja a moziban aki szembe száll a Jon Voight által zseniálisan alakított Leo F. Drummonddal és ügyvédeivel. Az esőcsináló egyszerre rendkívül kielégítő és méltányos tükörképe annak a nehéz küzdelemnek, amellyel a ’90-es évekbeli amerikai egészségügyi reformja akkoriban szembesült.

Matt Damon és Danny DeVito az Esőcsinálóban (Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto)

Megalopolis

2024

A sci-fi szatíra a legendás rendező négy évtizeden át készült álomprojektje, amely egy katasztrófa után újjáépülő amerikai nagyvárost mutat be. Mivel Coppola hiába győzködte a nagy hollywoodi stúdiókat, hogy finanszírozzák be tervét, azok egyáltalán nem voltak nyitottak az ötletre. Így saját vagyonából 120 millió dollárt tett bele a film elkészültébe, amelyre többször is úgy hivatkozott, hogy A Megalopolis a gyáva stúdiórendszer nyílt kritikája. Coppola álommozija – az Apokalipszis most című remekművel ellentétben – inkább az optimizmust helyezi előtérbe, hiszen a fiktív város, Új Róma többször is elbukik, de végül a nép eléri célját. Szinte hihetetlen, hogy ezen a filmen 4 évtizedet ül egy olyan kaliberű zseni, mint Coppola, akinek a nevéhez rengeteg kiváló film fűződik. Lehet, hogy ülni kellett volna rajta tovább, vagy soha nem felállni róla.