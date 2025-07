Leonardo DiCaprio kiszabadul az álomvilágból? 15 éves a film, aminek a végét a mai napig nem érti senki

Az álmok emberemlékezet óta népszerű topiknak számítanak a művészetekben. Nem csoda, hogy napjaink egyik legkiválóbb rendezőjét, Christopher Nolant is megihlették, és ebben a témakörben alkotta meg az egyik, de sokak számára talán egyenesen a legjobbnak számító filmjét. A tipikus, Nolan-féle, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Lewitt és Michael Caine neveivel fémjelzett szereposztás, az összetett, szó szerint több rétegből álló történet, valamint a kivételes látványvilág együttesen járult hozzá ahhoz, hogy az Eredetről még megjelenése után másfél évtizeddel is sokat beszéljünk. A megosztó lezárás, ami óriási kérdőjelet hagy a nézőkben, pedig csak hab a tortán. A mozi megjelenésének 15. évfordulója alkalmából amellett, hogy megosztunk pár érdekességet a filmről, segítséget is nyújtunk azoknak, akik másfél évtizede nem tudják, hogyan is ért véget az Eredet.

A Leonardo DiCaprio főszereplésével elkészült Eredet sokak szerint a Christopher Nolan-filmek között a legjobbnak számít (Fotó: UPI Photo/eyevine)

Will Smith-nek sok volt

Bár a hamarosan ismét a mozikban feltűnő Leonardo DiCaprio a film abszolút sztárja, sem az első, sem a második választás nem ő volt Cobb szerepére. A főszerepet a rendező felajánlotta Brad Pittnek és Will Smithnek is, utóbbi az elmúlt hetekben népszerű is volt a sajtóban pont emiatt, hiszen a pofonosztó Oscar-díjas színész azért nem vállalta el az Eredetet, mert egész egyszerűen nem értette a történetét.

Nolan és a görög irodalom

Christopher Nolan kötödése a görög mitológiához és irodalomhoz nem a jelenleg forgatás alatt álló Odüsszeiától eredeztethető. Az Eredet egyik karaktere, Ariadne is már egy utalás a hellászi hősmondás egy alakjára, a krétai királylányra, aki a Nolan-film szereplőjéhez hasonlóan egy útvesztőből segít megtalálni a kiutat.

Az Eredet eredete

Az Eredet ötletének magja még a ’80-as években lett elültetve, ugyanis akkor pattant ki a 16 éves Christopher Nolan fejéből. A forgatókönyv viszont csak közel két évtizeddel később, 2002 körül öltött először testet, majd az azt követő esztendőkben tovább formálódott, hogy elérje végleges formáját.