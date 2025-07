Az olasz fővárosba költözik a Genesis dobosának lánya: Az Emily Párizsban új évada Rómában forog

A Netflix egyik kedvenc sorozatának ötödik évada már hivatalosan is forog. Az Emily Párizsban új évada – címével ellentétben – ezúttal nem a francia fővárosban, hanem az Örök Városban, Rómában játszódik.

Lehetséges, hogy az Emily Párizsban európai körútra indul a következő évadokkal? (Fotó: Netflix)

Emily Párizsban, Rómában

A sorozat címszerepét játszó Lily Collins Instagram-oldalára posztolt egy hamisítatlanul olasz hangulatú fotót, ezzel is megerősítve, hogy a stáb megérkezett az új forgatási helyszínre. A negyedik évad végéből már lehetett következtetni. Az utolsó epizódban Emily Rómába költözik, hogy a főnöke által alapított Grateau Ügynökség olasz irodájában dolgozzon. De nem csak a munka játszik szerepet a döntésben. Az amerikai lány életébe új udvarló érkezik Marcello személyében, akivel a negyedik évad során már megismerkedhettek a nézők. Most, hogy a történet az olasz fővárosban folytatódik, talán ez az új szerelmi szál is kibontakozhat. De azoknak sem kell elkeseredni, akik a sorozat kezdete óta a francia szépfiúnak, Gabrielnek szurkolnak, a séf ugyanis szintén nyakába veszi Európát és Rómába indul, hogy visszaszerezze Emily-t.

Régi és új arcok is felbukkannak

Az új évad és az új helyszín új szereplőket is jelent. Darren Star rendező bejelentése szerint Michèle Laroque, Bryan Greenberg és Minnie Driver is csatlakozik a szereplőgárdához. Laroque Sylvie egy régi barátjának szerepét játssza, Bryan Greenberg, akit a Suits L.A. sorozatból ismerhetünk egy szintén Párizsban élő amerikai srácot alakít majd. A korábban Oscar-díjra is jelölt Minnie Driver, akit a Good Will Hunting-ban és a Will & Grace sorozatban láthattak a nézők, ezúttal Jane hercegnő szerepébe bújik, aki szintén Sylvie régi ismerőse. De nem kell aggódni, az eredeti szereplőgárda is hiánytalanul jelen lesz az új évadban. Philippine Leroy-Beaulieu, aki Emily ízig-vérig francia főnökasszonyát alakítja, Ashley Park Mindy Chen szerepében, és a Grateau Ügynökség két kedvenc dolgozója Samuel Arnold (Julien) és Bruno Gouery (Luc) is velünk maradnak a Rómában játszódó epizódokban.

A rendező megerősítette, hogy természetesen visszatérünk Párizsba, a helyszínváltás csak átmeneti jellegű. A forgatás a nyár második felében már a fények városában folytatódik. Star azt is elárulta, hogy az évad központi témája Emily és az olasz csődör, Marcello (Eugenio Franceschini) kapcsolatának kibontakozása lesz. Az évadpremier egyelőre nincs konkretizálva, de az biztos, hogy még az idei évben nyomon követhetjük Emily kalandjait Rómában.