Mi történt a Dűne sztárjával? Alsógatyában csövezett egy díszletben Austin Butler

Számos hollywoodi sztár választja a method acting - vagyis a karakterben maradás - művészetét egy-egy film forgatásán. Austin Butler ezt új szintre emelte a Rajtakapva című filmje forgatásán. A színész olyan szinten a figurájában maradt, hogy beköltözött annak (díszlet) lakásába, ahol életvitelszerűen töltött el némi időt.

Austin Butler alsógatyában várta Zoe Kravitzet és a stábot (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

Austin Butler rajtakapva

Darren Aronofsky legújabb akciófilmjében a színész egy volt baseballjátékost alakít a kilencvenes évek New Yorkjában, ahol egy punk haverja miatt keveredik eszméletlen baja, gyilkos rabbik és a maffiózók kergetik végig a városon. A Dűne 2 sztárja nagyon készült a nyár utolsó nagy durranásának ígérkező mozira. Butler szeret elmerülni a szerepeiben, de itt most még mélyebbre ment a karakterépítésben, ugyanis szó szerint Hank életét akarta élni. A jóképű sztár úgy döntött, beköltözik a karakter lakásába, vagyis abba a díszletbe, amit a filmben használtak.

Egy éjszakára az egész lakás az enyém volt. Zenét hallgattam, táncoltam, és kínai kaját ettem ott. Olyan érzés volt, mintha tényleg ott élnék. Egész éjjel ott aludtam, és arra ébredtem, hogy az egész filmes csapat bejött, miközben egy szál alsógatyában voltam

- mesélte a különleges élményről Butler.

Tovább bővülhet az Austin Butler által nyert díjak sora a Rajtakapva című mozival (Fotó: TheImageDirect.com)

Sokakat meglepett a színész döntése, többek között az Oscar-díjas Regina Kinget és a bombázó Zoë Kravitzet is, de Austin megindokolta a különös esetet.

Olyan érzés volt, mintha már nem is díszlet lenne. Sok minden összeesküszik ellened, amikor filmet készítesz. Ott vannak a lámpák és a kamera, a díszletnek pedig nincs mennyezete, mert felülről kell megvilágítani. Csábító körülnézni és megtörni az illúziót. Szóval minél többet tehetek saját magam »becsapásáért«, annál fontosabb

- vélekedett az ominózus esetről a színész, amiből szerencsére az előzetesebe is jutott egy-két felső nélküli képkocka róla.