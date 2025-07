Dzsigolóból lett Superman David Corenswet

Superman szerepe nem mindig a leghálásabb feladat, hiszen vannak, akik belehaltak a szerepbe, vagy eltűntek a süllyesztőben. David Corenswet 31 évesen bizonyíthatja a jövő héten a világnak, hogy több, mint egy szupermodell kinézetű férfi, és képes egy 225 millió dolláros filmet elvinni a hátán, és új életet lehelni a DC megfáradt univerzumába.

David Corenswet az új Superman (Fotó: TheImageDirect.com)

David Corenswet dzsigolóként lett népszerű

Az 1993-as születésű színész jogász családba született, bár apja színpadi színész is. David ősei orosz és német származású zsidók voltak, innen is az amerikaiak számára furcsa vezetékneve. Kisebb szerepeket és modellmunkákat már a 2010-es években is kapott, 2016-ban diplomázott drámaszakon az USA egyik legelőkelőbb egyetemén, a Julliardon. Pici epizódszerepeket kapott a Sherlock és Watson valamint a Kártyavár című Kevin Spacey sorozatban Az áttörést Ryan Murphy hozta el neki: előszőr 2019-ben kapott tőle lehetőséget A politikusok című szatíra mindkét évadában, 2020-ban pedig jött egy főszerep.

Dzsigoló benzinkutasként lett népszerű a Hollywood című sorozatban (Fotó: NORTHFOTO)

Jedi helyett hímprosti lett David Corenswet

Ezt pedig a Hollywood című sorozat volt a Netflixen, ami a negyvenes-ötvenes évek filmiparát mutatja be egy valóban létező benzinkúton keresztül, ahol a szemrevaló férfiak nem csak a tankot töltötték meg, hanem kellemes társaságot nyújtottak azoknak is, aki megfizették az árát. A pletykák szerint a hajdani filmsztárt, Rock Hudsont is itt fedezték fel. A fiktív elemeket és valós filmeket és személyeket is felvonultató sorozat igen népszerű lett a Netflixen és beindította Corenswet karrierjét.

Drámai szerepekben is megállja a helyét (Fotó: Merie Weismiller Wallace)

Az elmúlt három évben olyan sikersorozatokban tűnt fel, mint a Miénk a város vagy a Natalie Portman nevével fémjelezett Nő a tóban, az X című horror folytatásának férfi főszerepét is neki adták a Pearlben Mia Goth mellett. 2023-ban derült ki, hogy egy hosszú casting után ő lesz az új Superman. Egy 2019-es interjújában két dolgot említett meg: egy színész szeretne egyszer eljátszani egy jedit és Supermant. Nos, az egyik kívánsága már teljesült, és ki tudja: a Disney új Star Wars-trilógiát tervez, szóval még lézerkard is kerülhet a kezébe a vásznon.