Úgy tűnik mégsem ússzuk meg: készül a Hegylakó-film a világ legszexibb pasijával és a Gladiátorral

Egy egész generáció kapta fel a fejét a Queen – Princes Of The Universe című dalára és Christopher Lambert fürtjeire. Connor MacLeod 1986-ban lett halhatatlan kardforgató a néhai Sean Connery segítségével a Hegylakó című filmben. A klasszikus a mozikban megbukott, de a VHS korszakban akkora kultfilm lett, hogy bőven visszatermelte minden költségét. Hollywood remake-mániája nem ismer határokat, mivel úgy tűnik, az eredeti film 40 évfordulóján jön a remake Henry Cavill főszereplésével. A napokban jelentették be, hogy Sean Connery mentorfigurájára egy Oscar-díjas sztárt nyertek meg.

Henry Cavill lesz az új Hegylakó (Fotó: RW)

Henry Cavill a Hegylakó

Méghozzá a szebb napokat látott Russell Crowe-t, aki mostanában vagy ördögűzős filmekben égeti magát, vagy a Kraven, a vadász című vállalhatatlanul rossz szuerphősfilmben. A remaket már évekkel ezelőtt bejelentették, és még a koronavírusjárvány környékén jöttek az első hírek, hogy az akkor még DC-s Supermanként és Sherlock Holmesként feszítő, most 43 éves szívtipró fogja skótszoknyában pörgetni a kardot a Freddie Mercury slágerére. A film munkálatai évekig nem indultak meg, egyrészt Cavill elfoglaltságai miatt, másrészt pedig a finanszírozása sem állt össze a közepesen magas, állítólag 80 millió dolláros költségvetésnek. Úgy tűnik most zöld jelzést kapott a film, ugyanis Crowe is leszerződött, sőt bejelentették, hogy Skóciában fog megkezdődni a forgatás még idén a tervek szerint.

Russell Crowe már a szerepre növesztheti a szakállát? (Fotó: TheImageDirect.com)

A sztoriról egyelőre semmi hír, az imdb.com egy mondatos leírása pontosan ugyanaz, ami az 1986-os eredeti filmé, így jogosan aggódnak a rajongók, hogy csak egy újabb bugyuta ismétlés lesz a filmből. Ha jól haladnak a forgatással, jövőre – azaz az eredti film 40. évfordulójára – már a mozikba kerülhet a film. Arról még nincs hír, hogy az eredeti főszereplő, Christopher Lambert visszatér-e esetleg egy rövid cameo-ra.

Addig is itt a Queen slágere, ami biztos picit felidézi a VHS-korszak egyik legjobb filmjének emlékeit.