Meghalt, lebénult, eltűnt a süllyesztőben: ez történt a Supermant alakító színészekkel

A kriptoni szuperhős eljátszása mindig nemes feladatnak hangzott, ám ha megnézzük azoknak a színészeknek a sorsát, akik a kék-piros maskarás figurát eljátszották, már kevésbé tűnik álomszerepnek. Supermant számos színész keltette már életre, többük sorsa nagyon tragikus véget ér, így csak remélni tudjuk, hogy David Corenswet, a júliusban debütáló új rész címszereplője nem gyarapítja a sort.

Az első Superman gyilkosság áldozata lett? (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Megölték Supermant

Superman először az ötvenes években tűnt fel egy tévésorozatban, amiben George Reeves alakította a hőst. A színész korábban nagyobb filmekben is játszott, de negyven felé egyre erősebb alkoholistaként kevés szerepet kapott már. A tévé azonban az ötvenes években egyre népszerűbb lett világszerte, így Reeves is nagy sikereket ért el. 1958-ban azonban elkaszálták 6 év után a Superman szériát, a színész a gázsiját teljesen felélte, és újra az alkoholba temetkezett. 1959 június 16-án a hivatalos jelentés szerint öngyilkos lett, ám sok volt a furcsaság a tetthelyen. A legtöbben arra gyanakodnak, hogy az MGM vezetője, Eddie Mannix tetette el láb aló, ugyanis a nejével, Tonival volt afférja a színésznek. Reeves utolsó éveit a Hollywoodland című filmben dolgozták fel, amiben Ben Affleck bújt a balhés színész bőrébe. A Superman átok pedig őt is utolérte, hiszen az alkohol és szerencsejáték problémái, valamint a két Jennifer Lopez románca majdnem tönkretették a karrierjét.

Reeve életét Superman és egy baleset pecsételte meg (Fotó: Warner Bros)

Tragikus Superman

1978-ban jött a nagyszabású Superman film, amiben a relatíve újonc Christopher Reeve alakított a figurát, mellette Lex Luthorként a nemrég tragikusan elhunyt Gene Hackman és az alig 10 perces szerepért hatalmasat kaszáló Marlon Brando volt látható. A film világsiker lett, de sajnos Reeve beleragadt ebbe a skatulyába. További három filmben alakított Supermant a nyolcvanas években, de a nagy sikerek elkerülték. A jóképű színészt 1995-ben érte egy lovasbaleset, ahol nyaktól lefelé teljesen megbénult. Élte maradék 9 évét egy speciális tolókocsiban töltötte, és mindössze 52 éves volt, amikor meghalt.