Sokkot kaptak a DC rajongók: Marvel szuperhős alakítja Superman apját!

Meglepő cameo látható az új piros-kék ruhás kriptoni kalandjaiban. A holnap debütáló Superman vérszerinti apját, Jor-Elt rendszerint neves színészek alakították, gondoljunk csak az 1978-as első filmre, ahol a legendás Marlon Brando keltette életre a figurát, később pedig Russell Crowe is megformálta. Az új szuperprodukcióban azonban egy olyan világsztár szerepel, aki a konkurencia Marvel több filmjében is feltűnt, pontosabban a hangja.

Bradley Cooper lett Superman apja (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Superman apja Bradley Cooper

Bizony, az 50 éves sármőr látható egy rövid szerepben James Gunn újragondolt DC-filmjében, ahol Bradley Cooper az új Acélmber, David Corenswet vérszerinti apját alakítja. Cooper korábban a Marvel-univerzum oszlopos tagja volt a hangjával, ugyanis a szintén Gunn rendezésében készült A galaxis őrzői trilógiában és a Bosszúállók filmekben ő alakítja Mordályt, a mosómedvét. A DC és Marvel-univerzum fanjait is sokkolta ez a fajta átjárás a két képregény világ között. A hírek szerint ez egy kis odaszúrás volt James Gunn részéről, aki miután befejzte a Marvellel az együttműködést, a DC filmjeinek a kreatív igazgatója lett. Gunn feladata új irányt adni az egész DC-univerzumnak.

Az új Superman film nagyot hasíthat (Fotó: DC)

Ennek nyitódarabja az új Superman film, amit maga Gunn rendezett, de már készül a Supergirl film, a Batman 2. része Robert Pattinsonnal és egy újabb Wonder Woman filmet is bejelentettek, de immáron a kolumbiai Hófehérkévél is elbánó Gal Gadot nélkül. Ha az új Superman sikeres lesz a mozipénztáraknál, az újabb lökést adhat a DC-nek, sőt még több filmet jelenthetnek be Gunn atyai felügyelete alatt.

Az első kritikák biztatók a piros köpenyes hős legújabb kalandjaival kapcsolatban, és az elemzők szerint a film 100-125 millió dollár között nyithat az USA-ban az első hétvégéjén és nemzetközi szinten körülbelül 150-200 milliót tehet hozzá. A 225 milliós büdzsé mellé kell is a derekas nyitás, és nem ártana, ha az anyagi siker is újra beköszönne a DC producereinek az életébe.