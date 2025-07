Lehúzták Supermant! Nevetségesen kevés fizetést kapott az új szuperhősfilm sztárja: ennyivel szúrták ki a szemét

Pont azt jelenti a James Gunn által újjáépített DC-univerzum nyitánya, azaz az új Superman-film a képregényrajongók számára, mint a címszereplő mellkasán látható szimbólum: remény. A David Corenswet formájában „újjászülető” szuperhőst ugyanis bármennyire szkeptikusan fogadták a műfaj szerelmesei, szinte mindenkit, még a szőrös szívű kritikusokat is levette a lábáról. A Zack Snyder-féle filmek komorságával látványosan szakító mozi elhozta azt az új fuvallatot a DC-be, amire már régóta vártak a fanok. Gunn az alapokhoz visszatérő, klasszikus képregény-adaptációt készített, és ez a gyökerekhez való visszatérés abban is megmutatkozik, hogy a fizetések sem szöktek a magasba, sőt, hollywoodi léptékben mérve, mondhatni aprópénzért döngölték földbe hőseink a rosszfiúkat ebben a látványos popcornmoziban.

A Superman-filmek legújabb darabját imádja a rajongótábor és a kritika is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ki járt a legjobban a Supermannel?

Mindig óriási várakozás előzi meg azt, mikor egy új színész tűnik fel egy klasszikus szerepkörben, pláne, ha egy átok sújtotta szerepről van szó. A Pearl című horror és a Netflixes Hollywood-sorozat sztárja, David Corenswet Supermanjéről kijelenthetjük, hogy megugrotta a lécet, ám, nagyon nem úgy tűnik, hogy a szuper titulushoz szuper gázsi is társulna. A szerelmét, Lois Lane-t alakító Rachel Brosnahannel mondjuk nem kaphattak össze a piszkos anyagiakon, tekintve, hogy a férfi és a női főszereplő is egységes, ezzel együtt pedig arcpirítóan alacsony, 750 ezer dolláros fizetést kapott a munkájáért. Az pedig nem meglepő, hogy Clark Kent megorrolt Lex Luthorra, hiszen amellett, hogy a kutyáját elrabolta, az őt alakító Nicholas Hoult ennek az összegnek több mint a dupláját, 2 milliót tehetett zsebre. Ezek a munkadíjak viszont eltörpülnek a direktor, James Gunn juttatása mellett. A Marveltől átcsábított szakember mindenkit többszörösen leköröz ezen a területen, miután 15 millió dollárral terebélyesedett a bankszámlájának egyenlege.

Nicholas Hoult (jobb oldalt) nem véletlenül nézhet így a rendezőre, hiszen a főszereplők gázsija együttesen nincs annyit, mint James Gunn (bal oldalt) 15 milliós fizetése (Fotó: PA)

David Corenswet lenne a legcsóróbb Superman?

Noha abban egyetérthetünk, hogy a kaliforniai álomgyárban a sztárgázsi nem 750 ezernél kezdődik, mégsem David Corenswet a legszegényebb Superman a filmtörténelemben. A méretes felelősséggel járó posztot korábban betöltő Henry Cavillnek például legelső Superman-mozijáért, a 2013-as Az acélemberért igen csekély összeggel, 300 ezer dollárral duzzadt a zsebe. Természetesen, ahogy haladt tovább a franchise, ezzel párhuzamosan nőtt Cavill fizetése is, akinek Az Igazság Ligájáért már 14 millió ütötte a markát. Így nem elképzelhetetlen, hogy az újjászületett DC-univerzum legfőbb jótevője is vaskosabb csekkekkel fog majd gazdagodni a jövőben. De tudunk egy másik példát hozni a riválistól is: A Marvel anno Robert Downey Jr-t A Vasember Tony Strakjaként mindössze félmillióért szerződtette le, hogy aztán a zűrös előéletű színész a brand vezető figurájává nője ki magát az évek alatt, a jövőre érkező Bosszúállók: Ítéletnapért pedig már 100 milliót sem szégyellt követelni magának, amire a stúdió hezitálás nélkül rábólintott.