A legtöbb Oscart nyert filmek: Elfújta a szél, de jött a díjeső

Az Oscar-díj majd' százéves történetében akadtak olyan szuperprodukciók, amik sosem látott mennyiségű díjat gyűjtöttek be. A Titanic, a Gyűrűk Ura-trilógia utolsó része és az Elfújta a szél is szerepel azon filmek listáján, amik a mai napig tartják a legtöbb Oscart nyert filmek rekordját.

Az Elfújta a szél „csak” 9 Oscar-díjat nyert (Fotó: Imdb)

Elfújta a szél, de jött a díjeső

Az elfújta a szél (1939) Margaret Mitchell azonos című regényéből készült filmadaptációja óriási sikert aratott olyan legendás színészek főszereplésével, mint Vivien Leigh és Clark Gabel, akik mindketten elnyerték a legjobb főszereplőnek járó díjat. A történet az amerikai polgárháború idején játszódik a rabszolgatartó társadalom összeomlásának hajnalán. Összesen 8 Oscar-díjat kapott a produkció, köztük olyan történelmi jelentőségűt is, mint Hattie McDaniell mellékszereplőnek járó aranyszobra. Ő volt az első afroamerikai színész, aki jelölést kapott és meg is nyerte az elismerést.

West Side Story (1961)

Az 1961-es West Side Story összesen 10 Oscart zsebelt be. A Shakespeare Rómeó és Júliáján alapuló történet szinte minden lehetséges kategóriában elhozta a díjat. Rita Moreno és George Chakiris egyaránt megkapták a legjobb mellékszereplőnek járó szobrot, de a vágás, a zene és a rendezés is győztesen került ki az 1962-es díjátadón. A klasszikus történet díszlete Verona helyett New York, a viszály pedig a latin-amerikai bevándorlók és a New York-i fehér fiúk bandája között tör ki. A latin bandavezér húga, Maria és a New York-i Jets banda vezére, Tony között tiltott szerelem szövődik, azonban az események a shakespeare-i történethez hűen tragédiába torkollnak.

Shakespeare örök klasszikusához New York utcái szolgáltatták a díszletet (Fotó: Imdb)

Titanic (1997)

A legendás hajótörés történetét feldolgozó romantikus film egyike annak a három alkotásnak, akik a legtöbb díjat nyerték az Oscar történetében, összesen 11-et. Bár Leonardo DiCaprio még hosszú éveket várt az elismerésre – és még csak jelölést sem kapott –, mégis maradandót alakított Jack szerepében. Partnere, Kate Winslet jelölve volt a legjobb női főszereplő kategóriájában, de ő is üres kézzel távozott a gáláról. Nem úgy James Cameron rendező, aki a legjobb film, a rendezés és a vágás kategóriákban is dicsőséget szerzett.