Család ellen nincs orvosság: Julia Roberts és Meryl Streep verik egymást a világ egyik legtragikusabb filmjében

Láttunk már hatalmas családi viszályokról filmet, de ilyet biztos nem. Meryl Streep és a családja ugyanis olyan mélyre süllyedt a titkok, hazugságok, fájdalom és gyűlölet mocsarába, hogy az Augusztus Oklahomában szereplői egyet tehetnek csupán: jó messzire menekülnek a diszfunkcionális famíliából. Azonban a családfő halála újra összehozza ezeket a finoman szólva sem kellemes embereket, hátha egy tragédia más megvilágításba helyezi az életüket. Hát, végülis ezt történik ebből a Pulitzer-díjas drámából készült filmben.

Augusztus Oklahomában: Meryl Streep és Julia Roberts ököllel játszik (Fotó: Miramax)

Meryl Streep drogos őrülete az Augusztus Oklahomában

Adott Violet, a szájrákos megkeseredett nő, akiből csak úgy ömlik a vitriol, és ha még meg is engedne magának egy-egy tiszta pillanatot, akkor is magába nyom annyi narkotikumot, amit egy utca heroinista is megirigyelne. Együtt élni vele lehetetlen, ez az, amit a férje, Beverly 38 év után felad, és inkább kicsónakázik a kedvenc tavára, ahonnan jön vissza. Három lányuk ezer éve nem látta egymást, így a temetés jó lehetőség egy kis családegyesítése, meg a nárcisztikus anyukának egy kis drámázására. A legnagyobb lány, Barbara folyton dühös, néha kegyetlen a szeretteivel, a férjével titkolják, hogy válnak, amiért a tanár lefeküdt egy diákjával, lányuk 14 évesen igazán nehezen kezelhető, füvező tini lett. A legfiatalabb lány, Ivy maradt a közelben és kénytelen anyja igazságtalanságát elviselni, amiért a legnagyobb nővérét idealizálja, aki olyan messzire menekült tőle, amennyire csak tudott. A középső lány, Karen teljesen infantilis, egyik rumlis kapcsolatból esik a másikba, most éppen egy liliomtipró hajlamokkal megáldott vénülő bájgúnárt szedett fel. Ők hárman újra egy fedél alá kerülnek, és kezdődik a tor, ahol felszínre bukkannak az eddig nagyon is tudott, de a szőnyeg alá söpört drámák.

Sokkoló igazságok derülnek ki az Augusztus Oklahomában című filmben (Fotó: The Weinstein Company)

Sokszor tabudöntögető Tracy Letts drámája, például már az alaptémája is: néha el kell menekülni a családunktól, hogy szabadok lehessük, mert könnyen olyanná válhatunk, mint aki(k) elől elfutottunk. Mi van akkor, ha már megtörtént? Egy anya feláldozhatja a gyerekét a saját boldogsága érdekében? Titkolhatunk-e évtizedekig egy titkos kapcsolatot és egy hűtlenséget büntetlenül? És akkor még nem is beszéltünk a film egyik legsokkolóbb fordulatáról, ami az Edd meg a halat r*banc! című, amúgy zseniális jelenetben derül ki. A film talán egyetlen igazán szimpatikus szereplőjének is összeomlik az élete, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy nem futott el időben. John Wells rendezése igazából nem tesz hozzá semmit se a remekül megírt sztorihoz, sajnos ez a film legnagyobb baja, hogy néha nagyon statikus. Ellenben az operatőri munka és a díszletek kiválóan adják vissza azt a fullasztó légkört, amiben a hőseink léteznek.