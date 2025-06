„Mif**znak nyúltad le a bajnok cicáját?” – 59 éves lett Mike Tyson: itt vannak a legbrutálisabb filmszerepei – Galéria

Ha az ökölvívás legendáira gondolunk, sokáig nem kell a neveket pörgetnünk a fejünkben, mire elérkezünk Mike Tysonhoz. Az egykor még a magyar mulatóssal, Bunyós Pityuval is kesztyűző sztár nevét pályafutása során mindenki csak félve merte kiejteni. A ringtörténelem egyik legkarizmatikusabb alakja 59 profi mérkőzéséből kereken 50-et nyert meg, és amellett, hogy saját pályáján sikeres volt, balhéi miatt hamar sztárként kezdtek hivatkozni rá az újságok. A showman tavaly hosszú évek után tért vissza a szorítóba, hogy megküzdjön a hírhedt influenszerrel, Jake Paullal. Kettejük összecsapása a Netflix történetének legnézettebb élő közvetítése volt, több mint százmillióan tekintették meg a mérkőzést. A ma 59 éves Mike Tyson tehát nemcsak a ringben, hanem a streaming és a mozi világában is igen jól mozog! A Netflix-debütálása mellett az elmúlt évtizedekben több alkalommal is feltűnt népszerű filmekben illetve sorozatokban és nem úgy tűnik, mintha le szeretne állni a forgatásokkal.

A Jake Paul vs. Mike Tyson mérkőzést tavaly emberek milliói nézték élőben a Netflixen (Fotó: BBC via Bestimage)

Mike Tyson szuperhősködni fog

Ringbéli visszatérését és a Netflix meghódítását követően Mike Tyson filmes álmaival Hollywoodot is célba veszi. A bokszlegendát ráadásul hamarosan igazi sztárparádéban láthatjuk! A kettős életet élő multimilliomos igazságosztóról szóló Bunny-Manben ugyanis a saját magát alakító Tyson mellett olyan neveket vélhetünk felfedezni a stáblistán mint James Franco, Zendaya egykori legjobb barátnője, a testével mindig szívesen hivalkodó Bella Thorne, Franco Nero, illetve a Horváth Csenge mellett egyre többször felbukkanó Michele Morrone is. Kíváncsian várjuk, hogyan fog bekapcsolódni a szuperhős-mozi cselekményébe a veterán pofonosztó, de az biztos, a Másnaposok első részében kiosztott KO-ját nehezen tudja majd überelni a Mike Tyson-filmek következő felvonásában.