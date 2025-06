Horváth Csenge elárulta: Ilyen kapcsolatban van most Michelle Morrone-vel

Horváth Csenge nem először került az ismert olasz szívtipró, Michele Morrone közelébe közös munka kapcsán. Legújabb reklámvideójuk alaposan felforrósította a hangulatot.

Horváth Csenge Hell reklámarcaként nem először dolgozik együtt Michele Morrone-val (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csengét még mindig sokan irigylik

A gyönyörű magyar modell korábban is dolgozott már együtt a 365 sztárjával. Horváth Csenge HELL Energy reklámarcként ezúttal is bizonyította, hogy nemzetközi szinten is megállja a helyét a szakmában, új videójuk ugyanis elképesztően pezsdítőre sikerült. A történet szerint Csenge egy medence partján, tökéletes környezetben és nyugalomban élvezi a napsütést, miközben Michele Morrone megérkezik a helyszínre és fittyet hányva a fürdőruhában pihenő, ultradögös Csengére, próbálja megszerezni az üdítőitalát. A kommentelők közül sokan még mindig irigykednek a modellre. Csenge lapunknak adott interjújában a forgatás körülményeiről mesélt.

Tavaly szeptemberben forgattuk a Balatonon egy villában, tulajdonképpen egyidőben a másikkal. Ez készült el előbb, gyakorlatilag két óra alatt végeztünk mindennel, a másik egy teljes nap volt. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy a másik egy komplexebb, több színészi jelenetet igénylő munka volt, ahol jól jött, hogy már valamelyest összeszoktunk Michelé-vel, így gördülékenyen ment minden. A kettőnek azonban nincs semmi köze egymáshoz, teljesen különálló a sztori, ez egy rövid reklám, a másik pedig egy imázsfilm.

Horváth Csenge elárulta, hogy a korábban megjelent, őszi hangulatú imázsfilm nagyobb kihívást jelentett számára, nem véletlenül:

Ez egy tulajdonképpen 15 másodperces reklámfilm, amelyben semmi más dolgom nem volt, mint hogy feküdjek, ezt azért nem volt nehéz megugrani. Természetesen örülök, hogy erre is engem választottak, de nem ez a karrierem csúcsa, igazság szerint a másikra sokkal büszkébb vagyok. Ott sokkal durvábban voltak az időjárási viszonyok is. Ennél a mostaninál szerencsénk volt, mert végig sütött a nap és meleg is volt, így tényleg egy nyári felvétel lett. A leghosszabb része az egésznek gyakorlatilag az volt, hogy vártunk a kutyusra, hogy vizesen megrázza magát.