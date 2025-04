Itt a szenzációs bejelentés: koncertezni érkezik Jennifer Lopez Budapestre!

Filmjei világszerte több mint 3 milliárd dolláros bevételt értek el, több mint 80 millió lemezt adott el, és zenéit milliárdok hallgatják és nézik világszerte. Neve nemcsak egy karrier szimbóluma, hanem egy egész korszaké hatása túlmutat a műfajokon, és mára valódi kulturális ikonná emelte.

A filmvásznon is töretlen a művésznő varázsa. A Netflixen bemutatott ATLAS és THE MOTHER című filmjei egyaránt a nézettségi listák élén debütáltak, utóbbi pedig azóta is a platform minden idők tíz legnézettebb filmje között szerepel. 2025-ben a UNSTOPPABLE című alkotás az Amazon Prime Video globális toplistájának élére került, míg a Kiss of the Spider Woman-ben nyújtott érzékeny és mélyreható alakítását kritikai elismerés övezte a Sundance Filmfesztiválon. Következő Netflix-produkciója, az Office Romance jelenleg készül, partnere Brett Goldstein, a Ted Lasso és Shrinking sorozatok ismert alkotója és szereplője.

Jennifer Lopez művészi jelenléte rendre átlépi a műfajok határait, és új dimenziókat nyit a szórakoztatóiparban. Munkásságával újra és újra történelmet ír, és példát mutat kreativitásból, céltudatosságból és elkötelezettségből a fiatalabb generációnak. Több mint három évtizede tartó, töretlen jelenléte, művészi bátorsága és kivételes karizmája mára a világ egyik legsokoldalúbb és leginspirálóbb ikonjává emelte.