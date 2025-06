/Jonathan Joss is csatlakozott a tragikus sorsú hollywoodi legendák közé – Galéria

Hollywood csillogással és fényekkel teli oldala az embereket hajlamos egy negédes álomba ringatni, mely azt a hazugságot árasztja magából, hogy idoljaink érinthetetlenek és sérthetetlenek. Így amikor egy szörnyű tragédia vagy gyilkosság történik, az csak még jobban földre ránt mindannyiunkat. Utóbbira történt most példa az amerikai álomgyárban, hiszen a híres tévészínészt, a Texas királyai és A hét mesterlövész sztárját, Jonathan Josst a San Antonió-i otthona előtt lőtték le.

A Jonathan Joss-filmek és sorozatok szerelmesei kénytelenek elbúcsúzni kedvencüktől (Fotó: YOUTUBE)

Jonathan Joss halála váratlan tragédia volt

A markáns arcú karakterszínészt, akit legutóbb Sylvester Stallone oldalán is láthattunk, az egykori Rambo gengsztersorozatában, a Tulsa királyában, a saját háza kapujában lőtték le. Joss-szal a szemtanúk szerint a szomszédja végezhetett, akivel már évek óta rossz viszonyt ápolt, és a színészre a legutóbbi, végzetes kimenetelű vita hevében a másik férfi fegyvert is rántott, majd az illető halálosan meg is sebesítette a Texas királyai sztárját, miközben ő feleségét próbálta megvédeni. Az elkövető ezután autójába pattant és elhajtott a tetthelyről, a Joss segítésére kiérkező mentősök pedig már nem tudták megmenteni a tévésztár életét.

