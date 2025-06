/Amikor már a nosztalgia sem elég: Az Így neveld a sárkányodat is felkerül a fölösleges remake-ek listájára?

Az oroszlánkirály (2019)

A technikai bravúr ellenére ez a „valósághű” változat elvesztette az eredetiben rejlő lelket és varázst. Az érzelemmentes állati arcok nem tudták úgy megszólítani a nagyérdeműt, mint a rajzolt verzió, és a dalok is mintha csak kötelező jelleggel kerültek volna bele, mert mégis egy Disney-műről van szó. Szép volt, ám mégis üres, akárcsak az idén bemutatott Hófehérke.

Az élőszereplős Disney-filmek új, de könnyen felejthető korszakot nyitottak a stúdió történetében (Fotó: Disney)

Poltergeist (2015)

Az eredeti 1982-es film még ma is kísértetiesen hat, a legrémisztőbb horrorok között emlegetik több mint 40 év távlatából is. A friss változat viszont csak hangosabb lett, és persze nem spórolták ki az úgynevezett „jumpscare”-t, azaz a műfaj legolcsóbb megoldását. Hiába a modern effektek, a légkör nem fojtogat, de még a torkunkra sem teszi a kezét, és a karakterek is felejthetőbbek, mint egy rossz szappanoperában.

Az emlékmás (2012)

A fia meztelenségén lesokkolódó Arnold Schwarzenegger 1990-es kalandja egy agyafúrt, látványos, szórakoztató sci-fi volt nem kevés iróniával fűszerezve. A Colin Farrell-féle változatban viszont a humornak és a fantáziának csak hűlt helyét találhattuk. Cserébe kaptunk egy komoly arcot vágó hőst és sablonos akciókat. A Totall Recall sztorijához hasonlóan, ez a remake is csak egy szép, de üres emléket próbált visszahozni a nézőkből.

Colin Farrell bármennyire igyekezett, nem tudott az "Osztrák Tölgy" nyomába érni(Fotó: Michael Gibson)

Szellemirtók (2016)

Bár a közönség és a kritika is Melissa McCarthy-ékat vette elő bűnbakként, nem a női főszereplőkkel volt a gond, hanem azzal, hogy a 2016-os Szellemirtók nem igazán tudta eldönteni, tisztelegni vagy parodizálni szeretne. A nosztalgia helyett kínos cameók és lagymatag poénok jöttek, a kémia pedig a közel 150 perces játékidő alatt sem tudott kialakulni a szereplők között.