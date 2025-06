Patrick Schwarzenegger pucér testet villantott a Fehér Lótusz harmadik évadjában. Arnold Schwarzenegger pedig ettől teljesen lesokkolódott. Zavarában kínos megjegyzést tett, amitől nemcsak fia, hanem a rajongók is ledöbbentek.

Arnold Schwarzenegger teljesen ledöbbent fia pucér jelenete láttán

Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto

Arnold Schwarzenegger lesokkolódott fia meztelen jelenetétől

Patrick Schwarzenegger színészi karrierje hatalmasat lépett előre, amikor megkapta az egyik főszerepet a Fehér Lótusz harmadik évadában. Arnold Schwarzenegger fia azonban nemcsak remek színészi alakítása miatt lett szóbeszéd tárgya, hanem a meztelen jelenete miatt is, ahol mindent megmutatott magáról. Arnold Schwarzenegger a sorozatot nézve teljesen lesokkolódott fia meztelen jelenetétől. Apa és fia a Variety 'Actors on actors' című adásában vallott a kínos szituációról és arról, hogy a 77 éves Arnold hogyan reagált a jelenetre:

Épp néztem a műsorodat, amikor egyszer csak azt látom, hogy kivillan a feneked, majd hirtelen meglátom a 'fütykösödet'.

Arnold Schwarzenegger annak idején ugyanúgy meztelenkedett a filmvásznon, mint fia

Fotó: ORION PICTURES / Northfoto

Arnold Schwarzenegger hamar rájött, hogy az alma nem esett messze a fájától

A kellemetlen megjegyzést követően Arnold Schwarzenegger rögtön észbe kapott és menteni próbálta a menthetőt. Ugyanis rájött, hogy ő pontosan ugyanezt csinálta karrierje alatt:

És akkor azt mondtam magamban: 'Nos, Arnold, helló. Ugyanezt csináltad a Conan-ban, a Terminátor-ban és az összes többi filmben. Meztelen voltál, úgyhogy ne panaszkodj emiatt.

Arnold Schwarzenegger ettől függetlenül hihetetlenül büszke fiára, csak sokkoló volt számára, hogy fia, Patrick Schwarzenegger ennyire szorosan a nyomdokaiba lépett:

De sokkoló volt számomra, hogy ilyen szorosan a nyomdokaimba léptél.

Arnold Schwarzenegger büszke fiára

Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto

A rajongók megosztó véleménnyel voltak a kínos megjegyzéssel kapcsolatban

Arnold Schwarzenegger a kínos megjegyzésével sokakból felháborodást váltott ki. Teljesen helytelennek és oda nem illőnek találták az őszinte kommentárt és ezért nagyon hamar be is támadták őt. Voltak azonban olyanok is, akik támogatták, hiszen úgy érezték, végre egy híresség, aki mer őszintén beszélni ilyen kínos dolgokról is. De nem ez volt az első megnyilvánulása a közösségi médiában fia, Patrick Schwarzenegger meztelen jelenetével kapcsolatban. Februárban ugyanis, amikor a Fehér Lótusz harmadik évada elkezdődött, Arnold Schwarzenegger azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy:

Micsoda show! Nem mondanám, hogy meglepett, hogy van egy meztelen jelenete, de mit is mondhatnék - az alma nem esett messze a fájától. Ne hagyjátok ki ezt most vasárnap. Higgyétek el nekem.

Amire Patrick Schwarzenegger akkor viccesen csak annyit reagált, hogy: