Európát is elérte a zombiapokalipszis: Jön a Daryl Dixon harmadik évada

Folytatódik a The Walking Dead sorozat: Daryl Dixon ezúttal Európában küzd a zombik ellen (Fotó: Forrás: IMDB)

Régi és új arcok

A The Walking Dead összes leágazó sorozatában fontos kritérium, hogy az eredeti kedvenc karakterek is felbukkanjanak. A Daryl Dixon esetében is igaz ez, főleg, hogy a cselekmény eleve a Balerina sztárja, Norman Reedus színész által megformált zombivadász, és barátja Carol köré épül. A harmadik évaddal kapcsolatban az AMC bejelentett új arcokat is, akik csatlakoznak úton lévő hőseinkhez. Eduardo Noriega, Óscar Jaenada és Alexandra Masangkay debütálnak majd a harmadik évadban. Mindhárman főként spanyol gyártású filmekben játszottak, Jaenada és Masangkay a nagy népszerűségnek örvendő Platform című horrorban is együtt szerepeltek.

Hogyan tovább?

A harmadik évad premierje körüli lázban már be is jelentették, hogy a negyedik évad forgatási munkálatai még idén augusztusban elkezdődnek, főhőseink útja pedig továbbra is Spanyolországban folytatódik. A Reddit-en már elindult a kommentháború, vannak, akik már unják az európai utazgatást és szeretnék az eddig megszokott, eredeti helyükön viszontlátni Daryl-t és Carol-t. De vannak olyan kommentelők is, akik kifogásolják a The Walking Dead-univerzum ilyen mértékű tágulását és feleslegesnek tartják további évadok és spinoff-ok elkészítését.