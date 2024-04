Hoppá, Budapesten látták a The Walking Dead sztárját

Norman Reedus, a The Waling Dead Daryl Dixonja Budapestre látogatott pár napja. A színész állítólag egy forgatás miatt van hazánkban, de láthatóan nagyon jól érzi magát.

Norman Reedus Budapestről oszt meg fotókat. Napok óta a magyar fővárosban a The Walking Dead sztárja - Fotó: ZUMAPRESS.com

Reedus a 24 órán át látható Instagram-történetekben mutatja meg, hogy hol jár. Posztolt már magyar zászlót, a Szent István Bazilika „Ego sum, via, veritas et vita” feliratának egy töredékét, a Lánchíd oroszlánját, egy Budapest feliratú hamutálat és az óriáskerék egy részletét. Utóbbi fotó egyértelműen a Ritz-Carlton hotel egyik szobájából készült, a Walking Dead sztárja vélhetően itt szállt meg.

Kilátás a Ritz-Carltonból (Fotó: Instagram)

Szerda éjszaka a sztár még mindig hazánkban volt, Instagram-története szerint egy sokáig nyitva tartó vendéglátó egységben mulatta az időt. A hírek szerint csütörtökön utazik majd tovább.

Pár magyar rajongó szerencsés volt, akik a napokban összefutottak a színésszel Budapesten, és még közös fotót is készítettek vele. Ezek a fotók is jellemzően a Ritz előtt készülhettek.

A The Walking Dead című sorozat 2010-ben debütált, és végül 11 évadot ért meg és több spin-offja is készült, például a Fear Of Walking Dead, de tavaly debütált a The Walking Dead: Daryl Dixon című sorozat is, amiben természetesen szintén Norman Reedus alakítja Daryl Dixont.