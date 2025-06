/„Ízirájder, öcsém!” – a nyugdíjba vonuló Csuja Imre legemlékezetesebb szerepei – galéria

Kevés olyan magyar színész van, akinek nevéhez annyi legendás aranyköpés tartozna, mint amennyivel Csuja Imre rendelkezik. A színházi- és szinkronszerepeiről is híres színművész az Üvegtigris Babettával járó és édesanyjával élő bunkójaként vagy a Valami Amerika 2. szóvégi ragokat gyakran összetévesztő maffiafőnökeként teljesen beleivódott a magyar emberek emlékezetébe. Ezért is érte óriási sokként népes rajongótáborát az Örkény István Színház szerdai bejelentése, miszerint a 64. életévében járó színész nyugdíjba vonul.

A nyugdíjba vonuló Csuja Imre filmek, sorozatok és színházi szerepek mellett az Országos Mentőszolgálat társadalmi célú reklámjaiban is rendre feltűnt (Fotó: Országos Mentőszolgálat Alapítvány és Csuja Imre)

Csuja Imre nem végleg köszönt el

Csuja Imre rajongóinak szerencsére nem kell végleges búcsút venniük a Jászai Mari-díjas színművésztől, aki ugyan új szerepeket már nem fog vállalni a jövőben, viszont a futó előadásait még továbbra is meg fogja tartani. Így még egy darabig biztosan lehet látni majd a színpadon az ország Csokiját. Azt, hogy a nyugdíjba vonulás csak a színházat érint-e, vagy a tévé- és filmszerepléseket is, azt biztosan nem lehet tudni, de amennyiben a képernyőről és a vászonról is eltűnik az érdemes és kiváló művész, úgy abban az esetben Herendi Gábor tavalyi slágerfilmjében, az azóta már a népharagot gerjesztő Netflixre is felkerülő a Futni mentemben láthatta utoljára a nagyérdemű.

