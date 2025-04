5 érdekesség az 5. évadával jelentkező You sorozatról

2018-ban ismerhette meg a világ a Penn Badgley által alakított Joe Goldberget, akiről annyit érdemes tudni, hogy könyvesboltja van New Yorkban, meglepően sokszor hasonlítják Szoboszlai Dominikhoz, rendkívül jól kiismeri magát a közösségi médiában, és nem utolsó sorban egy sorozatgyilkos. A tévétörténelem egyik legizgalmasabb karakterére idáig négy évadnyi izgalmas sztorit húztak fel az alkotók, és a pszichothriller lezárását jelentő ötödik évad is elérhető már a Netflixen. Ebből az okból utánajártunk néhány kulisszatitoknak a You kapcsán, melyeket előételként ajánlunk, mielőtt a kedves olvasó nekivágna a sorozat várva várt fináléjának.

Valószínűleg senki sem akar a You főhőse, Joe Goldberg látókörébe kerülni (Fotó: ZUMAPRESS.com)

1. Penn Badgley gyűlöli a sztalkereket

Könnyen merőben másképp is festhetett volna széria, hiszen a főszereplőt alakító Penn Badgley először nem akarta elvállalni a felkérést. Félt, hogy a műsor romantizálni akar egy olyan toxikus és egészségtelen cselekvést mint a sztalkolás. Végül a producereknek sikerült meggyőzni a színészt, hogy ő a tökéletes választás a szerepre.

2. Ha baj van, csak szóljunk a Netflixnek

Ugyan a széria a Netflix egyik sikersztorijának számít, mégsem a vörös streamingóriás égisze alatt indult útjára a projekt. Eredetileg a Lifetime nevű tévécsatornán futottak a You (magyarul: Te) első évadának epizódjai, ám a csatorna nem kívánta folytatni a sorozatot, amit majdnem el is kaszáltak, ám ekkor nyújtott segítőkezet a Netflix.

A Netflix-sorozatok között az egyik legnézettebbnek számít a You, vagy magyar címén: Te (Fotó: ZUMAPRESS.com)

3. Kibertudatlanság

Amellett, hogy karakterének mentális egészségével is voltak aggályai, a sorozat lezárását üdvözlő Penn Badgley másik problémája az volt, hogy Joe Goldberggel ellentétében fogalma nem volt arról, hogyan is működik a közösségi média. A forgatás első napjáig Badgley azt sem tudta, mi az a Tumblr, vagy mi fán terem az Instagram, de tartottak neki egy netes gyorstalpalót.

4. Papírról képernyőre

A You Caroline Kepnes nélkül meg sem születhetett volna, hiszen a sorozat az amerikai írónő azonos című, 2014-ben megjelent regénye alapján készült. Az alapműről további érdekesség, hogy nem kisebb szerző fejezte ki rajongását iránta, mint napjaink egyik legnagyobb írója, a filmes toplistáját is nemrégiben megosztó Stephen King. Ha pedig már a könyveknél tartunk, ugyan a szériát javarészt stúdióban forgatták (ugyanabban, ahol a Gossip Girl – A pletykafészek készült, melyben Badgley szintén szerepel), a Mooney könyvesbolt viszont egy létező épület New York városában.