5 színésznő, akik többet kerestek a férfi partnerüknél! Jennifer Lawrence és Julia Roberts is beintett a pasiknak

A legutóbbi kimutatások szerint a hollywoodi színésznők továbbra is átlagosan 40 százalékkal keresnek kevesebbet a férfi kollégáiknál, gondoljunk csak 2024 legjobban fizetett színésznőjére, Nicole Kidmanre, aki harmad annyit keresett és háromszor annyit dolgozott, mint Dwayne Johnson. Jennifer Lawrence, Elizabeth Taylor és több másik sztár azonban rávert egy-egy férfi kollégájára, sőt akadtak olyan színésznők is, akik az egyenlőségre törekedtek.

Jennifer Lawrence előtt Mae West taposta ki az utat a nők jobb fizetéséért Hollywoodban (Fotó: Entertainment Pictures)

Jennifer Lawrence jobban keresett Chris Prattnél

Mielőtt megnéznénk a Hollywood utolsó szupersztárjának titulált JLaw bankszámláját, menjünk vissza közel 90 évet Hollywood aranykorába. Kevesen tudják, hogy a harmincas évek legjobban fizetett sztárja egy nő volt, méghozzá Mae West. A női függetlenségről és a szextől túlfűtött filmjeiről híres sztár 400.000 dollárt is kapott egy-egy szerepért. A sikerszériát évekig tartó pereskedése zárta le: West azt állította, nem kell neki férfi, közben évtizedek óta házas volt titokban.

Richard Burton a töredékét kereste Liz Taylor gázsijának (Fotó: NORTHFOTO)

A hatvanas években Elizabeth Taylor volt az első színész, aki valaha 1 millió dollárt kapott egy filmért, nevezetesen a Kleopátráért, aminek a forgatásán többször is meghalt a sztár. A férfi főszerepet alakító férje, Richard Burton csak 250.000 dollárt kapott. A siker után sem változott a helyzet: a Nem félünk a farkastól című filmért Liz szintén 1 milliót kapott, a férje csak 750.000-et. Kapcsolatuk hatodik évében sikerült kiharoclniuk az egységes, 1 millió dolláros fizetést a Boom című filmjükkel, ami megbukott a mozikban.

Julia Roberts milliós mosolya

Julia Robert volt a kilencvenes évek legjobban fizetett sztárja (Fotó: KPA/ Northfoto)

A kilencvenes évek legszélesebb mosolya Julia Robertsé volt. Pár év alatt nagyon bejött neki az élet, míg a Micsoda nőért 300.000 dollárt kapott csak, addig a férfi főszereplő Richard Gere több milliót. Az évtized végére fordult a kocka: az Oltári nőben Roberts már 17 millióról adhatott le számlát, míg Gere "csupán" 13 milliót ért a producereknek.

Chris Pratt fele annyiért akciózik, mint JLaw (Fotó: Columbia Pictures)

2016-ba repülünk, amikor minden is a már emlegetett Jennifer Lawrence-ről szól, és a telefonkönyvet is sikerre tudta volna vinni, ha ő olvassa fel. J Law az Utazók című sci-fiben kapott először 20 millió dolláros gázsit, a férfi főszereplő pedig a Jurassic Park és A galaxis őrzői szépfiúja, Chris Pratt volt. A 45 éves színész már akkor is húzónév volt Hollywoodban, azonban alig több mint Jennifer gázsijának a felét, 12 milliót kapott, miközben Lawrence a film első fél órájában nem is látható.